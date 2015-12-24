خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ستادهای انتخابات فرمانداری‌ها این روزها محل تردد چهره هایی است که می خواهند خود را در معرض رای و انتخاب مردم قرار دهند، آمار داوطلبان هر لحظه افزایش می یابد و کار مخابره خبر توسط خبرنگاران مستقر در ستادهای ثبت‌نام لحظه ای تر می شود.

نمایندگان کنونی، اسبق و سابق مجلس شورای اسلامی و مسئولان مستعفی دولتی از جمله چهره‌های شاخصی هستند که این روزها در فرمانداری ها دیده می شوند تا اصحاب رسانه و همینطور اعضای ستاد اجرایی انتخابات روزهای پرمشغله‌ای را پشت سر بگذارند.

کار ثبت نام داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز شنبه هفته جاری به دنبال دستور وزیر کشور به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی سراسر کشور آغاز شده و همچنان کار ثبت نام در ۲۰۷ حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های فرعی ادامه دارد.

آمارهای اعلام‌شده از استان‌های مختلف حکایت از آن دارد که به مرور تعداد ثبت نامی ها روند افزایشی به خود گرفته است، به طوریکه در برخی استانها آمار ثبت نامی ها از عدد سیصد و پنجاه نفر هم عبور کرده است.

اهالی استان فارس تاکنون شاهد ثبت نام ۵۱۱ نفر بوده اند، در خوزستان هم آمارها تا این لحظه به ۳۶۲ نفر رسیده و در استان خراسان رضوی آمارها از ثبت نام ۳۹۱ نفر می گویند.

همچنین در میان داوطلبان از اقشار مختلف اعم از ورزشکاران، اصناف، فرهنگیان، کارمندان و ... به چشم می‌خورد، همینطور تاکنون خانم‌ها نیز در ثبت نامی های روزانه سهمی در اختیار داشته‌اند به طوری‌که این سهم در عمده استان‌ها کم یا زیاد حفظ شده است.

آمار داوطلبان مجلس از هشت هزار نفر عبور کرد

بنابر آماری که مسئولان اعلام کرده‌اند که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون از مرز هشت هزار نفر عبور کرده است.

محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران آخرین آمار ثبت‌نام‌کنندگان را تا ساعت ۱۵:۴۵، ۸ هزار و ۱۷۶ داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور در سراسر کشور عنوان کرد که از این میان مراحل ثبت‌نام ۷۰۳ نفر تکمیل شده و ثبت‌نام هزار و ۱۲۷ نفر در حال تکمیل است.

مقیمی افزود: از کسانی که ثبت‌نامشان تکمیل شده ۷۱۱ نفر خانم و ۶ هزار و ۳۲۲ نفر آقا هستند.

وی همچنین با اشاره به کمترین و بیشترین سن ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات مجلس گفت: بیشترین سن داوطلبان ۷۵ و کمترین سن داوطلبان ۳۰ سال بوده است.

وی همچنین گفت: ۵۳۲ نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در انتخابات این دوره ثبت‌نام کرده‌اند.

مقیمی با اشاره به آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: فردا از ۸ صبح تا ساعت ۲۴ از داوطلبان این انتخابات ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.

ثبت نام از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان روز جمعه چهارم دیماه ادامه دارد.

در این راستا به‌منظور دسترسی بهتر مخاطبان به اخبار لحظه‌به‌لحظه ثبت‌نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در جدول زیر آخرین وضعیت ثبت‌نام داوطلبان آمده است، این اطلاعات به‌روز خواهد شد.

نام استان آخرین اخبار انتخابات آذربایجان شرقی * تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در آذربایجان شرقی به ۳۵۳ نفر رسید آذربایجان غربی * ۲۱۶ نفر در آذربایجان غربی برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند اردبیل * تعداد نامزدهای انتخابات در اردبیل به ۶۷ نفر رسید اصفهان * ثبت‌نام ۱۶۷ اصفهانی برای حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس البرز * ثبت ‌نام ۲۰۰ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در البرز ایلام *۵۸ نفر در ایلام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند بوشهر *ثبت‌نام ۸۳ نفر در استان بوشهر برای مجلس شهرستان‌های تهران * تاکنون ۴۲ نفر برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک ثبت نام کردند * تاکنون ۲۰ داوطلب نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت، ثبت نام خود را انجام دادند تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان های دماوند و فیروزکوه به ۲۶ نفر رسید ×اکنون ۳۹ نفر برای نشستن بر صندلی سبز بهارستان از حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و شهرقدس نام نویسی کردند چهارمحال و بختیاری * ثبت نام ۷۶ داوطلب انتخابات مجلس خراسان جنوبی *ثبت نام ۴۴ نفر از خراسان جنوبی برای مجلس خراسان رضوی * تعداد داوطلبان ثبت نام شده به ۳۹۱ نفر نفر رسید خراسان شمالی *۶۵ نفر در خراسان شمالی داوطلب شرکت در دهمین دوره مجلس شدند خوزستان * ۳۶۲ داوطلب مجلس در خوزستان ثبت‌نام کردند زنجان *ثبت نام ۱۲۷ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان زنجان سمنان * ثبت نام ۵۷ داوطلب حضور در انتخابات مجلس سیستان و بلوچستان * ۲۱۱ داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند فارس * ۵۱۱ نفر در فارس برای حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند قزوین * ثبت نام ۱۰۰ نفر برای مجلس شورای اسلامی قم * ثبت نام ۹۵ نامزد نمایندگی مجلس در قم کردستان * ثبت نام ۱۰۰ داوطلب کرمان * از آغاز مهلت نام نویسی از داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۶۵ نفر ثبت نام کرده اند کرمانشاه * آمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به ۱۰۱ نفر رسید کهگیلویه و بویراحمد * تاکنون ۴۵ نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس دهم در این استان ثبت نام کرده اند گلستان * ۲۴۰ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان ثبت نام کردند گیلان * تعداد داوطلبان مجلس در گیلان به ۱۷۲ نفر رسید لرستان *۲۴۷ داوطلب مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند مازندران * ثبت‌نام ۲۱۸ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکزی * ۲۲۱ نفر در استان مرکزی برای کاندیداتوری انتخابات ثبت نام کرده اند هرمزگان * تعداد ثبت نام کنندگان مجلس شورای اسلامی در هرمزگان به ۴۱ نفر رسید همدان * نام‌نویسی ۱۴۵ داوطلب از همدان برای حضور در دهمین دور انتخابات مجلس یزد * تعداد ثبت‌نام شدگان رقابت انتخاباتی مجلس در یزد به ۱۱۰ نفر رسید

بنابراین گزارش مهلت ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۴ ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رأی انتخابات یادشده در روز جمعه مورخ ۹۴/۱۲/۷ در سراسر کشور به عمل خواهد آمد.

در این راستا هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی همزمان از روز ثبت نام حداکثر در مدت شش روز تشکیل خواهند شد.

در نامه وزیر کشور تأکید شده است که بر اساس مواد ۳۱، ۳۲ و۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و در چارچوب برنامه زمان‌بندی انتخابات و بخشنامه‌های صادره نسبت به تشکیل هیئت اجرایی و ارسال صورت‌جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل آن به ستاد انتخابات کشور اقدام شود.