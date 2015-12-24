به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام سید حسن خمینی ظهر چهارشنبه در همایش نکوداشت آخوند خراسانی که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم آخوند همواره در مقابل موج‌های مخالف درونی ایستادگی می‌کرد حتی زمانی که وی را با تهمت‌های بسیار خطاب می‌کردند، از این رو استقامت ایشان در رأی موجب شد که مرحوم آخوند خراسانی از دیگران متمایز شود.

وی «مقابله با منیت شخصیت» را دیگر خصوصیت ممتاز این استاد الفقهاء توصیف کرد و افزود: دوری از القاب و عناوین و مبارزه با منیت موجب رشد معنوی و برجستگی این عالم پارسا در طول حیات ایشان شده بود.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: مرحوم آخوند خراسانی در حوزه علم اصول تحقیقات بسیاری انجام داده است، بطوری که بسیاری از تألیفات این عالم پارسا از منابع اصلی دروس حوزه علمیه است.

وی به همزمانی حیات مرحوم آخوند با دوران مشروطه اشاره کرد و گفت: در آن دوران عده‌ای از مردم که مخالف مشروطه بودند دست به شیطنت‌هایی می‌زدند، به طوری که ایشان را دارای تفکرات بابیه و بهاییه معرفی کردند.

حجت الاسلام خمینی با بیان اینکه وضعیت طلاب در دوران ملا محمدکاظم خراسانی در عراق بسیار ناگوار بوده است، افزود: وجه متمایز آخوند خراسانی ایستادگی در مقابل این فضا‌ها بوده، چرا که این مرحوم از افراد آگاه آسیب دیده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم راه و سخن درست را انتخاب کنیم هزینه دارد؛ همانطور که امام خمینی(ره) با آغاز انقلاب اسلامی با مشکلات بسیاری مواجه شد و سختی‌های مختلفی را تحمل کرد، پرورش ملا محمدکاظم خراسانی از نزاع درونی حوزه نجف تعجب‌برانگیز است و فشار‌ها و مشکلات طول عمر او را کاهش داده است.

استاد حوزه با بیان خاطره‌ای از شیوه برخورد ملامحمدکاظم خراسانی با علما دیگر یاد کرد و افزود: درس آخوند ملامحمدکاظم خراسانی این است که مردانه زندگی کردن و انتخاب راه درست، هزینه دارد.

وی، برگزاری درس اخلاق را یکی از ویژگی‌های حوزه‌‌های علمیه دانست و تصریح کرد: با این وجود برخوردهای متفاوتی از برخی افراد ناآگاه در این حوزه دیده می‌شود.

تولیت حرم حضرت امام(ره)، حضور ملامحمدکاظم خراسانی در حرکت مشروطه را مهم‌ترین بعد شخصیتی این عالم برجسته دانست و تصریح کرد: در کتاب‌های مختلف به شیوه تفکر و رفتار او در مورد نهضت مشروطه پرداخته شده است.

وی با اشاره به مخالفت‌هایی که در مورد مشروطه وجود داشته است، گفت: عبرت‌آموزی از دوره مشروطه واجبی برای جامعه اسلامی است به طوری که در این دوران یکی از شاخص‌های مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی استقامت بر رأی خود در مقابل موج‌های مخالف درونی بوده است، زیرا اگر تاریخ مشروطه را بررسی کنیم، مرحوم آخوند در این دوره با دشنام‌های بسیاری مواجه شده است، اما استقامت او در رأی خود در مقابل دشنام به ظاهر متدین‌ها او را ویژه می‌کند.