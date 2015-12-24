جلسه ستاد باز آفرینی پایدار در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه استانی ستاد بازآفرینی پایدار عصر پنج شنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار گیلان و کلیه فرمانداران و شهرداران شهرستان های این استان برگزار شد.

در این جلسه استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت باز آفرینی پایدار در محدوده ها و محلات شهری اظهار کرد: استان گیلان متراکم ترین استان کشور است که از نظر تعدد شهر در رتبه هشتم کشوری قرار گرفته است.

محمد علی نجفی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و رطوبت بالا در استان، میزان استهلاک در گیلان بالا بوده و این امر ضرورت باز آفرینی محدوده ها و محلات شهری را بیش از پیش مشخص می کند.

وی با اشاره به ورود سالانه ۳۴ میلیون گردشگر به گیلان تاکید کرد: حضور گردشگرانی که برای بهره بردن از مواهب طبیعی و میراث فرهنگی و تاریخی گیلان به این استان سفر می کنند، نشان از لزوم جدیت هرچه بیشتر در حوزه بهسازی و نوسازی بافت شهری و توجه به نگهداری بافت تاریخی و امکانات دهی به روستائیان برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دارد.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ میزان مهاجرت روستائیان به شهر در گیلان پنج درصد رشد داشته است گفت: ایجاد شرایط لازم برای ماندگاری روستائیان در روستاها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در خصوص بازآفرینی و ساماندهی محلات شهری با تاکید بر حاشیه نشینی در محدوده شهرهای بزرگ است.

نجفی در ادامه بر ضرورت ساماندهی بافت فرسوده، تاریخی و محلات حاشیه نشین در شهرهای گیلان تاکید کرد و افزود: وقوع حوادث و فراهم بودن شرایط لازم برای امداد رسانی سریع و به موقع یکی از مهمترین دلایل ضرورت ساماندهی مناطق و محدوده های شهری است.

وی با مثبت ارزیابی کردن مشارکت دستگاه های اجرایی گیلان در بخش های مختلف بحران، رفع موانع تولید و خدمات رسانی به روستائیان بر ضرورت ادامه و تقویت این همکاری ها تاکید کرد.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه سیستم های بانکی در استان متاثر از مشکلات سیستم بانکی کشور هستند تصریح کرد: با وجود همه مشکلات اما خوشبختانه بانک های استان اقدامات موثری در زمینه اشتغالزایی و رفع موانع تولید انجام داده اند که به طور حتم در خصوص باز آفرینی محلات شهری به خصوص سکونت گاه های غیر رسمی نیز از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، فرماندار و شهردار رشت، فرماندار و شهردار لنگرود و مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان نیز به بیان گزارشی از عملکرد خود در خصوص طرح های مرتبط با باز آفرینی محلات و محدوده های شهری پرداختند.