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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۵

رئیس ستاد انتخابات گلستان:

شمار داوطلبان مجلس شورای اسلامی در گلستان به ۲۴۰ نفر رسید

شمار داوطلبان مجلس شورای اسلامی در گلستان به ۲۴۰ نفر رسید

گرگان- رئیس ستاد انتخابات استان گلستان از ثبت نام ۲۴۰ داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان روز ششم در فرمانداری های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر پنجشنبه، در نشست خبری ستاد انتخابات گلستان، گفت: از این تعداد ۷۲ داوطلب در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، ۳۶ نفر در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان، ۳۹ نفر در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، ۲۶ نفر در حوزه انتخابیه گنبدکاووس، ۴۹ نفر در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه و ۱۸ داوطلب در حوزه انتخابیه علی آباد کتول، ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: از مجموع داوطلبین انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گلستان، ۲۲۳ نفر مرد و ۱۷ نفر زن هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار: با ثبت نام یکی از داوطلبان گلستانی مجلس خبرگان رهبری در ساعات پایانی مهلت قانونی ثبت نام در وزارت کشور، آمار نهایی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان به ۱۶ نفر رسید که از این تعداد یک نفر زن و بقیه مرد می باشند.

شایان ذکر است ثبت نام از داوطلبین دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا جمعه ۴ دی ماه ادامه دارد.

کد مطلب 3008818

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