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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۲۲

هفته ششم لیگ برتر والیبال نشسته؛

ذوب آهن به سختی از سد گچساران گذشت

ذوب آهن به سختی از سد گچساران گذشت

تیم ذوب آهن اصفهان در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته مقابل نفت و گاز گچساران به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که به میزبانی ذوب آهن برگزار شد نماینده اصفهان در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ از سد میهمان خود گذشت.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* گسترش فولاد تبریز صفر - ثامن الحجج سبزوار ۳

* شهرداری ارومیه ۳ - روانکارهای گلستان صفر

* هیات اصفهان صفر - پالایش نفت آبادان ۳

با پایان یافتن رقابتهای این هفته، مسابقات هفته هفتم روز شنبه، پنجم دی ماه به میزبانی تبریز، ارومیه و اصفهان برگزار می شود و با اتمام مسابقات هفته هفتم، نیم فصل اول لیگ برتر والیبال نشسته پایان خواهد یافت.

کد مطلب 3008827

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