ذوب آهن به سختی از سد گچساران گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که به میزبانی ذوب آهن برگزار شد نماینده اصفهان در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ از سد میهمان خود گذشت.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* گسترش فولاد تبریز صفر - ثامن الحجج سبزوار ۳

* شهرداری ارومیه ۳ - روانکارهای گلستان صفر

* هیات اصفهان صفر - پالایش نفت آبادان ۳

با پایان یافتن رقابتهای این هفته، مسابقات هفته هفتم روز شنبه، پنجم دی ماه به میزبانی تبریز، ارومیه و اصفهان برگزار می شود و با اتمام مسابقات هفته هفتم، نیم فصل اول لیگ برتر والیبال نشسته پایان خواهد یافت.