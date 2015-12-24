جشن وحدت در شهرستان تربت جام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه هفته وحدت بستر تلطیف قلوب و تقویت همبستگی امت اسلام است بیان کرد: امام راحل با نگاه ژرف خود نیاز امت اسلامی را در زمان خود به خوبی درک کرد و لذا نامگذاری این روز یکی از میراث گران بهای امام راحل (ره) و نماد وحدت و همدلی مسلمانان است.

علیرضا رشیدیان با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز به عنوان تنها منادی وحدت در جهان اسلام همواره بر همدلی و هم زبانی ملل مسلمان تاکید دارند بیان کرد: نامگذاری امسال نیز از سوی معظم له در همین راستا است.

وی دامن زدن به اختلافات بین مذاهب را توطئه استکبار عنوان کرد و افزود: جنایات گروهک های تکفیری و صهیونیستی در کشورهای مسلمان دسیسه شوم استکبار جهانی برای مخدوش کردن چهره اسلام است.

استاندار وجود گروه های مختلف قومیتی و دینی با عقاید متفاوت و زندگی مسالمت آمیز آنها را در کنار یکدیگر را یکی از ویژگی های کشور دانست و تصریح کرد: فرقی بین شیعه و سنی در تعلق به حاکمیت در ایران اسلامی وجود ندارد و مردم صاحبان اصلی نظام هستند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای تقویت همبستگی و ایجاد نشاط عمومی، تاکید کرد: قانون اساسی کشور، منبعث از ارزش های دینی و ملی به عنوان میثاق وحدت در جامعه ی ایرانی است و فرقی بین شیعه و سنی در تعلق به حاکمیت وجود ندارد.

رعایت اصل بی طرفی در انتخابات ضروری است

استاندارخراسان رضوی همچنین بر لزوم پرهیز از جانبداری و استفاده از امکانات دولتی بر له یا علیه نامزدهای انتخابات تاکید کرد و رعایت اصل بی طرفی و زمینه سازی برای حضور پرشور و آگاهانه مردم را ضروری دانست.

وی گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر داوطلب در استان ثبت نام کردند واین روند تا جمعه چهارم دی ماه ادامه دارد.

وی یادآورشد: با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی، حضور پرشور مردم در انتخابات، قدرت نمایی کشور در منطقه خواهد بود.

رشیدیان گفت: باید تلاش کنیم در عرصه انتخابات، رقابت را برای انتخاب فرد صالح تر و رفاقت را برای ایجاد همدلی و هم زبانی داشته باشیم.

