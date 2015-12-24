به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال کشور، ایرانجوان بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میزبان نفت آبادان بود که در پایان موفق شد با نتیجه دو بر صفر مقابل مهمان خود به برتری دست یابد.

این مسابقه در حالی برگزار شد که آسمان بوشهر از شب گذشته بارانی شده بود و این مسابقه نیز به صورت کامل زیر بارش‌های باران برگزار شد و این موضوع کار را برای بازیکنان دو تیم سخت کرده بود.

ایرانجوان بوشهر که در ابتدای فصل نتایج خوبی را کسب نکرده بود، در این مسابقه برای برد وارد میدان شد و بازی هجومی در دستور کار این تیم قرار داشت و مهدی شکوهی در هشتمین دقیقه مسابقه موفق شد نخستین گل تیم ایرانجوان را به ثمر برساند.

پس از این گل بازی کمی آرام‌تر پیش رفت و دو تیم حمله‌هایی را روی دروازه هم تدارک دیدند ولی توپی از خط دروازه‌ها نگذشت.

در دقیقه ۵۰ این مسابقه، تیم ایرانجوان صاحب یک ضربه پنالتی شد که اویس کردجهان این ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد.

در این مسابقه برای ایرانجوان بوشهر، جاسم یاسر الهی، مهدی شکوهی، حسین بازیاری، علی مومن زاده، سلمان بحرانی، امین مشایخ، رضا احمد شاهی، مصطفی احمدی(احسان اسدزاده) رامین دهقانی(محمد شمسی) هانی چاپی(تقی نایبی) با سرمربی گری سعید مفتخر بازی کردند.

در تیم نفت آبادان نیز حسن هوری، مجتبی ممشلی، مرتضی غلامعلی تبار، حسین بغلانی، عباس مرداسی، محمد زبیر نیك نفس، محسن ربیع خواه، احسان عبدی،(محمود داری زاده)، امین متوسل زاده، محمد پور محمد(علی عبدالله زاده)، امیر زلیكانی(رضا یزدان دوست) با سرمربیگری هوشنگ خوش كلام بازی کردند.

وحید کاظمی با کمک محمدرضا امینی، حمید نادری و رضا تارخ قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

ایرانجوان بوشهر با کسب سه امتیاز این مسابقه، ۲۵ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

صنعت نفت آبادان با کسب ۲۷ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.