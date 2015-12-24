تیم فوتبال صبای قم برابر نماینده خراسان رضوی به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور عصر پنج شنبه پیگیری شد و این مسابقات هفته سوم خود از مرحله گروهی را پشت سر گذاشت.

در یکی از بازی‌ها در ورزشگاه شهید حیدریان قم تیم‌های صبای قم و استعداد بر‌تر مشهد برابر هم قرار گرفتند که این بازی با سومین پیروزی متوالی صبا همراه بود.

در این بازی صبای قم موفق شد ۲ بر یک حریف مشهدی خود را شکست دهد و با کسب این پیروزی صدرنشینی خود در جدول لیگ دسته اول را تثبیت کند.

صبا با کسب این برد ۹ امتیازی شد و با توجه به پیروزی برابر تیم‌های بهار نارنج بابل و مدرسه علی حرفه‌ای بابک مشهد در ۲ بازی قبلی توانست روند موفقیت‌های خود را حفظ کند.

این تیم در نخستین دیدار خود در لیگ دسته اول جوانان در قم با ۲ گل برابر تیم بهار نارنج بابل پیروز شد و سپس در دومین دیدار در مشهد، یک بر صفر مدرسه عالی حرفه‌ای این شهر را شکست داد.

تیم‌های مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد، بهار نارنج بابل، پدیده ساری، استعداد بر‌تر مشهد، پارس خلیج خودروی تهران و دانش فریدونکنار حریفان امسال تیم جوانان صبای قم در لیگ جوانان کشور هستند.