  1. استانها
  2. قم
۳ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

در لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور رخ داد؛

پیروزی هدف پویان جوان قم برابر نفت و گاز گچساران

پیروزی هدف پویان جوان قم برابر نفت و گاز گچساران

قم - تیم هندبال هدف پویان جوان قم در ادامه مسابقات لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور برابر نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دور پنجم از مجموع ۶ دور مسابقه از مرحله دوم لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور عصر پنج شنبه با برگزاری یک بازی در قم پیگیری شد.

در این مسابقه که در سالن شهدای بهزیستی قم به انجام رسید تیم هندبال هدف پویان جوان قم موفق شد با نتیجه ۲۹ بر ۲۲ تیم نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

شاگردان زهرا احمدی‌نیا در تیم هدف پویان قم در بازی امروز توانستند با ارائه یک بازی بر‌تر نسبت به حریف، اختلاف امتیازات را افزایش دهند و در ‌‌نهایت یک پیروزی دیگر را به دست آورند.

هدف پویان با پیروزی در این بازی که آخرین دیدار خانگی هدف پویان در لیگ بر‌تر هندبال محسوب می‌شد در یک قدمی قطعی کردن رتبه پنجمی خود در لیگ بر‌تر ۹۴ قرار گرفت و با یک تساوی در آخرین دیدار خود در لارستان برابر شهید چمران استان فارس، فصل را با این رده به پایان می‌رساند.

معصومه مشت زن نایب رئیس فدراسیون هندبال میهمان ویژه این مسابقه بود که از نزدیک این بازی را تماشا کرد و مورد ارزیابی قرار داد.

هدف پویان در مرحله دوم لیگ بر‌تر هندبال در بازی رفت نیز نفت و گاز گچساران را شکست داده بود و در حالی هفته آینده راهی استان فارس می‌شود که در بازی رفت در قم از سد این تیم شهید چمران فارس عبور کرده است.

کد مطلب 3008841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها