پیروزی شهرداری گرگان با طعم انتقام/ دلجویی از مجری مضروب صداوسیما

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهاردهم و پنجم دور دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال شامگاه پنجشنبه تیم های شهرداری گرگان و نیروی زمینی تهران در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار مهیج با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

این بازی که در حضور حدود سه هزار تماشاگر علاقه مند بسکتبال گرگان برگزار شد در پایان با نتیجه ۹۱ بر ۸۳ به سود تیم شهرداری گرگان پایان یافت تا تیم شمالی انتقام شکست دور نخست را گرفته باشد.

سفیدپوشان میزبان کوارترهای نخست، دوم و چهارم را به ترتیب با حساب ۲۶ بر۱۵، ۲۵ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند و کوارتر سوم با حساب ۲۱ بر ۱۵ به سود سرخپوشان میهمان پایان یافت.

حسن نیکخواه به عنوان سرداور به همراه کاوه پیرمحمدی و سروش خادم حسینی کار قضاوت بازی را بر عهده داشتند و حمید کیان ارثی به عنوان ناظر و فرامرز غفوری به عنوان نماینده فدراسیون در سالن حضور داشتند.

محمدمهدی ایزدپناه بازیکنان تیم شهرداری را با ترکیب ابتدایی بابک نظافت، بنی کوچویی، حامد سهراب نژاد، رایان ریچاردز و عدنان دورقی آغاز و محمدرضا اسلامی تیم نیروی زمینی را با ترکیب ابتدایی صالح فروتن، حامد بیگی، وحید دلیرزهان، حسین رحمتی و محمد خرمشاهی وارد زمین کرد.

بازیکنان تیم شهرداری که در آغاز بازی مالکیت توپ را در اختیار گرفته بودند در همان ثانیه های ابتدایی توسط حامد سهراب نژاد به نخستین امتیاز دست پیدا کردند. در سی امین ثانیه کوارتر اول، حسین رحمتی نخستین امتیاز تیم میهمان را به دست آورد و بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه بازیکنان شهرداری با درخشش سهراب نژاد اختلاف را افزایش دادند و پرتاب راه دور موفق دورقی نتیجه بازی را ۱۶ بر ۹ ساخت تا اولین وقت استراحت بازی از سوی اسلامی تقاضا شود. در سه دقیقه پایانی، دلیرزهان هردو پرتاب آزاد را به گل تبدیل کرد تا اختلاف به سه امتیاز کاهش پیدا کند اما بازهم شهرداری بازی را در دست گرفت و کوارتر اول با یازده امتیاز اختلاف به سود میزبان به پایان رسید.

کوارتر دوم با کسب امتیاز برای سربازان نیروی زمینی آغاز شد و پرتاب سه امتیاز میلاد عزیزی وارد سبد گرگانی ها شد. در ادامه وارتان بیدروسیان برای شهرداری وارد زمین شد تا نخستین حضور خود در مقابل تماشاگران گرگانی را تجربه کند. وی عملکرد رضایت بخشی داشت و موفق شد ۶ امتیاز برای شهرداری به دست آورد.

در حالی که سه دقیقه به پایان نیمه نخست باقی مانده بود تابلوی امتیازات اختلاف ۱۳ امتیازی به سود شهرداری را نشان می داد که در این لحظه دومین زمان استراحت از سوی نیروی زمینی درخواست شد. پس از آن بازیکنان جوان و جویای نام نیروی زمینی دو پرتاب موفق راه دور را وارد سبد تیم میزبان کردند و نیمه نخست در نهایت با نتیجه ۵۱ بر ۳۹ به سود شاگردان ایزدپناه به پایان رسید.

ایزدپناه با یک و اسلامی با سه تغییر نسبت به ترکیب ابتدایی نیمه دوم را آغاز کردند. حضور ناهیر میرزا از ابتدای نیمه دوم تنها تغییر تیم میزبان را شامل می شد و حضور سعید مهدی یار، دانیال دانش دوست و میلاد عزیزی از ابتدای کوارتر سوم تغییرات تیم میهمان را تشکیل می دادند.

در کوارتر سوم بازی مطابق انتظار تیم شهرداری پیش نرفت. صالح فروتن در همان ابتدا با گل کردن هردو پرتاب پنالتی اختلاف را ۱۰ امتیاز کاهش داد. در ادامه ناهیر میرزا در بازی های گذشته بازی های انتقادآمیزی ارائه می داد این بار با یک پرتاب راه دور موفق نتیجه را ۵۹ بر ۴۵ رقم زد تا بیشترین اختلاف ممکن از ابتدا تاکنون به دست بیاید.

در این کوارتر به نظر می رسید بازیکنان شهرداری تیم حریف را دست کم گرفته اند و شاگردان اسلامی از غفلت بازیکنان میزبان استفاده کردند و در نهایت سومین زمین یک چهارم بازی را با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ پیروز شدند تا امیدوار پای به آخرین کوارتر بازی بگذارند.

نخستین امتیاز بازی در کوارتر چهارم پس از ۹۰ ثانیه به وسیله فرهاد صبوری که به جای سهراب نژاد مصدوم وارد زمین شده بود، رقم خورد. صالح فروتن درخشش خیره کننده ای در این زمان از خود نشان داد به طوری که در فاصله چهار دقیقه به پایان سومین پرتاب موفق سه امتیازی وی اختلاف را تنها به یک امتیاز رساند تا این بار ایزدپناه زمان استراحت را تقاضا کند.

نیروی زمینی در فاصله سه دقیقه و ۵۶ ثانیه به پایان بازی با دو پرتاب آزاد دلیرزهان نتیجه بازی را ۷۵ بر ۷۴ ساختند تا برای نخستین بار از تیم میزبان پیش بیفتند و به دنبال خلق شگفتی دیگری این بار در گرگان بودند. بازی در دقایق پایانی بسیار مهیج و حساس دنبال می شد و پرتاب سه امتیازی دورقی ورق را به سوی گرگانی ها بازگرداند.

تیم تهرانی که زمان به ضررش سپری می شد اقدام به ارتکاب خطا به روی بازیکنان تیم شهرداری می کردند تا به این طریق بتوانند زمان بازی را کنترل کنند اما تمام پرتاب های آزاد از سوی نظافت و بنی کوچویی وارد سبد شد و اختلاف افزایش یافت. در نهایت نیز این بازی پر افت و خیز با نتیجه ۹۱ بر ۸۳ به سود شهرداری گرگان به پایان رسید.

در فاصله یک دقیقه به پایان، حامد بیگی از تیم نیروی زمینی با پایان یافتن محدودیت خطای انفرادی از زمین خارج شد.

رایان ریچاردز بازیکن انگلیسی شهرداری در ادامه روند درخشش خود این بار با کسب ۳۱ امتیاز و اثرگذاری ۲۹ بهترین بازیکن میدان لقب گرفت. در تیم نیروی زمینی نیز صالح فروتن با کسب ۲۲ امتیاز و اثرگذاری ۲۳ بهترین بازیکن تیمش بود. ضمن اینکه حسین رحمتی دیگر بازیکن نیروی زمینی با کسب ۱۱ امتیاز و ۱۱ ریباند موفق به «دبل دبل» شد.

بازی رفت با نتیجه ۵۷ بر ۵۵ به سود نیروی زمینی به پایان رسیده بود و باتوجه به پیروزی شهرداری در بازی دوم، برای تعیین میزبان دور سوم کار به قرعه کشی کشیده شد که این بار هم قرعه به نام حریف تیم شهرداری افتاد و به این ترتیب سومین دیدار دوتیم باید در تهران انجام شود.

گفتنی است؛ «مهدی جعفری» گزارشگر و مجری صداوسیمای مرکز گلستان که در آخرین بازی خانگی تیم شهرداری مورد ضرب و شتم ماموران حاضر در سالن قرار گرفته و به شدت آسیب دیده بود، در بین دونیمه این بازی از سوی مسئولان ورزش استان و شهرستان گرگان با دریافت هدیه ای مورد دلجویی قرار گرفت.

شهرداری گرگان با وجود این پیروزی و کسب امتیاز ۲۲ در همان مکان ششم جدول باقی ماند و در هفته پانزدهم دوشنبه هفتم دی ماه از تیم شهرداری تبریز میزبانی خواهد کرد.