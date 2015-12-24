تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در گیلان به ۲۶۸ نفر رسید

فرماندار رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز شلوغ ترین روز ثبت نام از داوطلبان در چند روز گذشته بوده است اظهار کرد: بر اساس پیش بینی ها فردا روز شلوغ تری را در پیش خواهیم داشت.
عیسی مهدوی با اشاره به نام نویسی ۸۸ نفر در ششمین روز از مهلت ثبت نام داوطلبان اعلام کرد: تعداد کل ثبت نام کنندگان در گیلان به ۲۶۸ نفر رسیده است.
مهلت نام نویسی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا (جمعه) چهارم دی ماه خاتمه می یابد.
گیلان با جمعیتی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۱۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
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