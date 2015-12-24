با ثبت نام ۸۸ نفر در ششمین روز از ثبت نام؛ تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در گیلان به ۲۶۸ نفر رسید

رشت- ششمین روز از ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی در گیلان در حالی به پایان رسید که با ثبت نام ۸۸ نفر در این روز، تعداد کل داوطلبان ۲۶۸ نفر شد.