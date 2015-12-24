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۳ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۳۲

دیدار خیریه رسانه ورزش در خارگ/ گلزنی عادل فردوسی‌پور

دیدار خیریه رسانه ورزش در خارگ/ گلزنی عادل فردوسی‌پور

بوشهر - تیم فوتبال رسانه ورزش در جزیره خارگ یک بازی خیریه را با تیم منتخب پیشکسوتان فوتبال خارگ برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم رسانه ورزش در ادامه برنامه‌های خیرخواهانه خود سفری را به جزیره خارگ داشت و یک بازی خیریه را با تیم منتخب پیشکسوتان فوتبال خارگ برگزار کرد.

در این مسابقه که با نتیجه شش بر دو به سود تیم رسانه ورزش به پایان رسید، عادل فردوسی‌پور موفق شد پنجمین گل تیم رسانه ورزش را به ثمر برساند.

این بازی دوستانه با هدف کمک به بیماران کلیوی خارگ برگزار شد. این مسابقه با استقبال بی‌نظیر مردم جزیره خارگ روبرو شد و ورزشگاه این شهر پس از ۲۰ سال پر از تماشاگر شد.

از جمله بازیکنان تیم رسانه ورزش می‌توان به عادل فردوسی‌پور، محمود کلهر، محمدرضا سیانکی و پیمان اسدیان اشاره کرد. هوشنگ نصیرزاده نیز این تیم را همراهی می‌کرد.

تعدادی از مسئولان جزیره خارگ نیز این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

اعضای تیم رسانه ورزش همچنین در برنامه‌های هفته وحدت در مسجد اهل سنت جزیره خارگ حضور یافتند.

حضور در گلزار شهدای خارگ و گلزار شهدای گمنام از دیگر برنامه‌های تیم رسانه ورزش در جزیره خارگ بود.

کد مطلب 3008849

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