وضعیت راه های چهارمحال و بختیاری تشریح شد

حمزه رفیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در محور ارتباطی بروجن - لردگان و محور ارتباطی لردگان - یاسوج بارش شدید برف وجود دارد و تردد در این محور ارتباطی کند است.

وی در ادامه عنوان کرد: هم اکنون در محور ارتباطی بروجن - شهرکرد و شهرکرد - ناغان مه غلیط وجود دارد و تردد نیز در این جاده ها کند است.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر محور های اصلی استان چهارمحال و بختیاری باز است و تردد در این جاده ها جریان دارد.

مسدود شدن دو گردنه در چهارمحال و بختیاری

وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون گردنه شاه منصوری و گردنه تاراز به واسطه بارش سنگین برف در این استان مسدود شده است و تردد در این گردنه ها امکان پذیر نیست.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تردد در گردنه شاه منصوری استان چهارمحال و بختیاری نیز فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.