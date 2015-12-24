وحدت شیعه و سنی خاری در چشم دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ السلام الله شکور پاشازاده، عصر پنج شنبه در جمع علما، روحانیون و اندیشمندان جمهوری آذربایجان، سفیر و کارکنان نهادهای ایرانی در باکو به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) اظهار کرد: پیامبر رحمت به تمام عالم بشریت تعلق دارد و صفات نیکو و ارزشمند آن حضرت باید سرمشق تمام آزادگان و همه مسلمانان جهان باشد.

وی بر وحدت و یکپارچگی همه مسلمانان جهان تاکید کرد و گفت: مطالعات اندیشمندان اسلامی حاکی از این است که عده ای از دشمنان داخلی و خارجی همواره به دنبال شعله ور کردن اختلاف در بین مسلمانان جهان هستند.

پاشازاده با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت اتحاد همیشگی جهان اسلام، وحدت شیعه و سنی را خاری در چشم دشمنان جهان اسلام عنوان کرد و افزود: دین اسلام دین محبت و تفاهم است و همواره بر صلح تاکید دارد.

رییس اداره مسلمانان قفقاز در آذربایجان با اشاره به اهمیت ویژه دولت جمهوری آذربایجان به توسعه و احداث مساجد در این کشور اظهار کرد: دولت جمهوری آذربایجان همواره از ساخت مسجد و احترام به افکار و از عقاید همه مسلمانان و ادیان جهان حمایت می کند.

پاشازاده افزود: مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در تمامی مراسم های مذهبی حضوری فعال داشته و همواره در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت هستند.