۱۰۰۰ کیلو برنج در مهریز توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حسین شجریان اظهار داشت: در ترویج فرهنگ وقف، شفاف سازی و اعتمادسازی اهمیت بسزایی دارد که این اعتماد سازی با اجرای امینانه نیات واقفین در جامعه محقق می شود تا به عینه مردم آثار و برکات وقف را در جامعه لمس کنند.

وی عنوان کرد: اداره اوقاف مهریز نیز در راستای اجرای نظر واقفین خیراندیش، همزمان با ماه ربیع الاول از محل عوائد موقوفه اطعام در مهرپادین این شهرستان، یک تن برنج خریداری شد و با همکاری کمیته امداد و اداره بهزیستی وهیأت امنای امامزاده سید غیاث الدین بین ۱۰۰ خانواده مستحق توزیع شد.

شجریان افزود: برای اجرای نیت اطعام هزینه ۷۰ میلیون ریالی از محل عوائد موقوفات صورت گرفته است.