پایان عملیات نجات کوهنورد گرفتار در ارتفاعات کوه‌ هزار راین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، علی گنج‌کریمی با اشاره به اینکه به شهروندان توصیه می‌شود در هنگام کوه‌نوردی در زمستان توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند، افزود: کوه‌نوردی در فصل زمستان تفاوت‌های بسیاری با کوه‌نوردی در سایر فصول دارد، در زمستان بدون پوشاک مناسب، وسایل کافی و دارا بودن حداقل تجربه و همچنین بدون همسفر ورزیده و یا مربی و راهنما اقدام به اجرای برنامه‌های مشکل و صعود نکنند.

وی تصریح کرد: در کوه‌هایی از قبیل کوه هزار راین اکثر مسیرهای معمولی وساده در زمستان یخ زده و لغزنده است بنابراین کوهنوردان باید در محاسبات خود پیش بینی وقایع و موانع را داشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان خاطرنشان کرد: کوهنوردان همچنین باید در برنامه‌های زمستانی حساب سوخت،غذا و پوشاک اضافی را به طور دقیق داشته باشند زیرا شب زمستان طولانی، سرد وخسته کننده است.

گنج‌کریمی با اشاره به مفقود شدن کوهنورد مشهدی در کوه‌های هزار راین، گفت: متأسفانه این کوهنورد ۲۱ ساله مشهدی هیچ گونه تجهیزات زمستانی کوهنوردی با خود نداشته است.

وی با بیان اینکه کوه هزار در استان کرمان که در بخش راین در جنوب این شهرستان قرار دارد و بلندترین قله استان کرمان با ارتفاع ۴هزار و ۵۰۱ متر و ۹۰۰مترمربع مساحت است، تصریح کرد: برای صعود زمستانی کوهنوردان در این کوه استفاده از امکانات و وسایل ایمنی ضروری است.

گنج کریمی از پایان عملیاد نجات کوهنورد مشهدی مفقود شده در ارتفاعات کوه هزار راین خبرداد و گفت: امدادگران و نجاتگران تخصصی کوهستان جمعیت هلال احمر کرمان به دنبال تماس والدین محمد عباسی‌نژاد کوهنورد مشهدی مبنی بر مفقود شدن فرزند خود در ارتفاعات کوه هزار راین، عملیات جستجو و نجات خود را از بامداد روز یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ آغاز کردند.

وی تأکید کرد: شورای عملیات هلال احمر کرمان عملیات جستجو و نجات را به مدت پنج روز انجام دادند اما این عملیات، دیشب بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان افزود: ۱۹ تیم تخصصی کوهستان به مدت پنچ روز و در مجموع، ۱۱۴ نفر عملیات جستجو و نجات را انجام دادند.

گنج‌کریمی با بیان اینکه در روز اول عملیات سه تیم تخصصی کوهستان برای یافتن کوهنور گرفتار شده تلاش کردند، گفت: در روز دوم دو تیم از هیئت کوهنوردی و در روز سوم ۱۳ نفر نجاتگر و پنج نفر از هیئت کوهنوردی در قالب پنج تیم کار جستجوی کوهنورد مفقود شده را برعهده داشتند.

وی با اشاره به اینکه دو نفر از نیروهای دواطلب محلی نیز در این چهار روز کار جستجو کوهنورد مفقود شده را انجام داده اند، تصریح کرد: همچنین دو تیم پنج نفره امداد و نجات هوایی به مدت دو روز جستجو کوهنورد مشهدی مفقود شده را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر کرمان در پنج روز گذشته برای عملیات جستجو و نجات، ۱۳ دستگاه خودروی امدادی و یک فروند بالگرد به مدت دو روز را به کار گرفته شد.

محمد عباسی‌نژاد اهل مشهد استان خراسان رضوی و قصد عزیمت به آبشار هزار از توابع شهر راین کرمان را داشته است.