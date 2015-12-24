دولت برای کاهش هزینه های درمان تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی محمد رسول الله (ص) نیکشهر اظهار داشت: دولت توجه ویژه ای به بخش سلامت دارد و توسعه بیمارستان ها و ایجاد امکانات از برنامه های مهم مسئولان ارشد نظام است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان علی رغم برخورداری از نعمت های خدادای بی شمار از لحاظ زیر ساخت ها در فقر به سر می برد که در تلاشیم تا روز به روز این فاصله را کاهش دهیم.

دکتر هاشمی با اشاره به بیمارستان نیکشهر بیان کرد: این بیمارستان از نظر استانداردهای بهداشت و درمان در سطح دو قرار دارد و دارای اتاق عمل، بخش مردان و زنان، داخلی، سی سی یو، اورژانس و آی سی یو است و توسعه خدمات درمانی را به مردم محروم این دیار در پی خواهد گذاشت.

وزیر بهداشت از تلاش کادر بهداشتی درمانی سیستان و بلوچستان قدردانی کرد و اظهار داشت: همه باید وزارت بهداشت را در انجام وظایف اش یاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی بیمارستان جدید نیکشهر در زمینی به مساحت هفت هکتار و زیربنای هشت هزار و ۳۰۰ مترمربع در چهار طبقه با ۶۴ تختخواب از سال ۱۳۸۸ آغاز و برای عملیات ساختمانی این بیمارستان ۲۳۰ میلیارد ریال و تامین تجهیزات پزشکی آن ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.