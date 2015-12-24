اخراج مهاجران غیر قانونی در آمریکا از سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی در حال تدوین طرحی برای آغاز اخراج مهاجرانی هستند که در این کشور به طور غیر قانون زندگی می کنند.

خبر اخراج مهاجران غیر قانون هنوز توسط دپارتمان امنیت ملی آمریکا تایید نشده است ولی آنطور که روزنامه های معتبر آمریکایی ادعا می کنند این تصمیم از سوی مقامات این کشور جدی است.

جیو جانسون وزیر امنیت ملی آمریکا گفته است مرزهای کشورش به روی مهاجران غیر قانون باز نیست. اگر مهاجران بخواهند غیرقانونی در این کشور زندگی کنند باید با قانون روبرو شوند.

به نوشته روزنامه واشنگتن پست بیشتر مهاجران مکزیکی و سایر کشورهای آمریکایی لاتین هدف اصلی این اقدام دولت در سال آینده خواهند بود. بر این اساس هزاران تبعه کشورهای آمریکای لاتین به طور غیر قانونی در آمریکا زندگی می کنند.

طبق آمارهای منتشر شده توسط دولت آمریکا میزان مهاجران غیر قانونی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سالهای قبل کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

بر اساس این آمارها میزان کودکانی که بدون والدین خود در آمریکا زندگی می کنند نیز کاهش داشته است ولی هنوز آمار این کودکان از نظر دولت آمریکا بالاست.