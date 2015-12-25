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۴ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

هرمزگان در اجرای ماده ۱۶قانون شوراهای آموزش و پرورش الگو باشد

هرمزگان در اجرای ماده ۱۶قانون شوراهای آموزش و پرورش الگو باشد

بندرعباس - دبیر شورای آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اگرچه این قانون در کشور از اجرای مناسب و شایسته ای برخوردار نیست اما هرمزگان در اجرای ماده ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش نمونه کشوری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آموزش و پرورش هرمزگان، علی کرمپور بیان داشت: برابر ماده ۱۶ قانون تشکيل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستان ها و مناطق کشور تمامی شهرداري ها موظفند با توجه به نيازهای پيش بينی شده در طرحهای تفصيلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمينه احراز مالکيت زمينهای پيش بينی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را براي ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد.

وی ادامه داد: براي تأمين اعتبارات لازم جهت اجرای اين ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه می تواند با پيشنهاد و تصويب شورای استان بخشی از هزينه های خريد زمين و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جديد تجاری دريافت و به حساب خزانه واريز کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: ۱۰۰ درصد منافع دريافتی به صورت تخصيص يافته در اختيار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

کرمپور خاطرنشان کرد: آنچه می تواند هرمزگان را در اجرای این ماده قانونی که نقش بسیار مهمی در حمایت از برنامه های آموزش و پرورش دارد الگوی کشوری کند وحدت، همدلی و ایجاد این نگرش است که همه آموزش و پرورش را از خود می دانند و برای توسعه و رشد و بالندگی آن دغدغه دارند.

دبیر شورای آموزش و پرورش هرمزگان همچنین در این نشست با اشاره به ۲۴ تا ۳۰ دی ماه هفته شوراهای آموزش و پرورش، بیان داشت: در این راستا برنامه های متنوعی برای تبیین جایگاه این شورا و استفاده از ظرفیت آن اجرا خواهد شد.

کرمپور شوراهای آموزش و پرورش را از اصلی ترین ارکان این مجموعه دانست و افزود: باید تلاش کنیم تا شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند.

وی ادامه داد: برگزاری نشست مشترک شورای آموزش و پرورش با فرمانداران استان نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.

 

کد مطلب 3009031

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