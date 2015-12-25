تجهیزات بیمارستان های کشور باید به روز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد طباطبایی در مورد لزوم تجهیز بیمارستانهای کشور گفت: در واقع این موضوع به سیاستهای وزارت بهداشت بر میگردد و این وزارتخانه متولی امر سلامت کشور است و آنچه که مربوط به اهداف مجمع خیرین سلامت میشود، در وهله اول کمک به سلامت کشور است.
وی ادامه داد: طبیعی است که ما از این موضوع استقبال میکنیم که تجهیزات و لوازمی که بکار میبریم برای ساخت بیمارستان در نوع خود بهترین باشد.
طباطبایی افزود: در بحث تجهیزات پزشکی در داخل کشور فعال هستیم و کارهای خوبی صورت گرفته است اما میتوانیم از جاهایی که خدمات پس از فروش مناسب ارائه میکنند نیز استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه مجمع خیرین سلامت بال مردمی وزارت بهداشت در امر جذب مشارکتهای آحاد ملت است، گفت: وقتی خرید تجهیزات به تصویب وزارت بهداشت برسد ما در مورد آن اقدام میکنیم چرا که تجهیزات بیمارستانی با جان افراد سر و کار دارد و به تصمیمگیریهای کارشناسان خبره در مورد آن نیاز است.
طباطبایی در مورد اینکه آیا برگزاری یک نمایشگاه میتواند به استفاده از تجهیزات و تأسیسات به روز کمک کند، گفت: طبیعتاً این رویداد در به روز رسانی بیمارستانها موثر است، ضمن اینکه ما در داخل نیز تولیدکنندگان تجهیزات داریم که به خوبی فعالیت میکنند پس باید به تقویت آنها نیز کمک کنیم.
معاون مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت با اشاره به برگزاری نمایشگاهی به منظور ارائه آخرین دستاوردهای تاسیسات و تجهیزات ساخت بیمارستان در ماه آینده در تهران گفت: بار دیگر تاکید میکنم که ما باید در مسائل پزشکی به روز باشیم و از آخرین تکنولوژیها در این جهت بهره ببریم.
نخستین نمایشگاه بینالمللی بیمارستانسازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، با هدف معرفی ظرفیتهای بالقوه و بافعل کشور در این زمینه و شناسایی مشکلات و موانع و بسترهای سرمایهگذاری ۲ تا ۵ بهمنماه سال جالری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
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