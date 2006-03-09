رسانه ها پرونده طرح ورود غير مجتهدان به مجلس خبرگان را براي هميشه ببندند/ تجميع انتخابات خبرگان با شوراها رد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سيد احمد خاتمي كه در پايان پانزدهمين اجلاس رسمي سومين دوره مجلس خبرگان رهبري با خبرنگاران سخن مي گفت، از عملكرد برخي رسانه ها در انعكاس دقيق صحبت ها و اخبار اين مجلس خبرگان انتقاد كرد.

وي افزود: هيچكس اعلام نكرده بود كه اصلاح آئين نامه خبرگان در دستور كار اجلاس است ؛ همانطور كه قبلا گفته بوديم اين مجلس، مجلس قانوني است و طرح و دفاع از اين طرح و حتي حضور افراد نيز بايد بر اساس قانون باشد.

وي با استناد به ماده 69 آئين نامه مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: اين قانون مي گويد طرح قابل ارائه در مجلس خبرگان است كه حداقل سي روز قبل از اجلاس عمومي به دست هيات رئيسه برسد اما طرحي كه آمده در 23 بهمن ماه آن هم به صورت كليات ارائه شده است.

خاتمي ادامه داد اين طرح سه ماده داشت كه يكي از آنها به تعداد كانديداها در حوزه انتخابيه اي كه بايد سه كانديدا براي آن انتخاب شود اما يك كانديدا در آن وجود دارد مربوط مي شد.

وي از تجميع انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراها به عنوان طرح ديگري كه در كميسيون آئين نامه اين مجلس بررسي و رد شد نام برد و اضافه كرد: طرح سومي كه در اين كميسيون مطرح شد به ورود غير مجتهدان در مجلس خبرگان مربوط مي شد كه مشكل آئين نامه اي داشت و من عنوان كردم كه اين طرح خلاف آئين نامه است.

سيد احمد خاتمي افزود: در اين جا نيز اعلام مي كنم كه طرح مذكور خلاف قانون اساسي است چرا كه ذيل اصل 107 اين قانون پس از مرجع عاليقدر جهان اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به عنوان مرجعيت و رهبري پذيرفته و برگزيده شدند تاييد رهبر به عنوان خبرگان رهبري و خبرگان در مورد همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند.

اين عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به شرايط و صفات رهبري اظهار داشت: ملاحظه مي كنيد كه قانونگذار مسلم گرفته است كه خبرگان بايد مجتهد باشند و شاهد آن نيز مذاكراتي كه به هنگام بررسي اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي انجام شد.

وي افزود: در اصل 108 نيز سبقه فقاهتي خبرگان مد نظر است و قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات براي نخستين دوره مي بايست توسط فقهاي اولين دوره شوراي نگهبان تعيين شود ؛ قانون نمي گويد فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان و بر اين اساس چنانچه قرار بود مجلس خبرگان رهبري سبقه عامي داشته باشد اصل 108 تاكيد نمي كرد كه توسط فقهاي شوراي نگهبان تعيين شود.

خاتمي با بيان اينكه در قانون اساسي آمده كه مجلس خبرگان جايگاه مجتهدان است ادامه داد: از رسانه هاي جمعي توقع داريم كه امانتدارانه مطالب را منتقل كنند. هيچ كس نقش و تاثير نخبگان كشور را در عرصه هاي مختلف انكار نمي كند. اين مسئله دعواي اول انقلاب را كه بر پايه آن عنوان مي شد برخي طرفدار تعهد و برخي ديگر طرفدار تخصص بودند تداعي مي كند كه ما معتقديم چنين نيست.

وي اضافه كرد: نخبگان كشور در جايگاه مختلف تاثيرگذار هستند ؛ مثلا در خصوص فناوري هسته اي كه اين چنين مايه نگراني دشمن شده نگراني آنها از اين است كه نخبگان ملت به شرايطي رسيدند كه با وجود 27 سال تحريم توانسته اند به فناوري پيشرفته دست يابند و ما نيز دعاگوي نخبگان در عرصه هاي مختلف هستيم ؛ در صورتي كه در خبرگان رهبري نيز قرار باشد از خبرگان در عرصه هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد ، استفاده مي شود.

خاتمي با يادآوري اقدامات خبرگان رهبري در دعوت از مسئولان اقتصادي، فرهنگي و سياست خارجي كشور بر اجلاسيه هاي قبلي اظهار داشت: ما هستيم و قانون و معتقديم كه مجلس خبرگان نهادي قانوني است و هم قانون اساسي و هم آئين نامه خبرگان تاكيد مي كند كه در اين مجلس بايد مجتهدان حضور داشته باشند.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مسئله اصلي كشور مسئله انرژي هسته اي است و در اجلاس خبرگان نيز بحثي در باره طرح ورود غير مجتهدها به اين مجلس مطرح نشد، پرونده اين مسئله فعلا مختومه است و صلاح نيست بيشتر از اين كشور را درگير اين مسئله كه چندان تاثيرگذار و سرنوشت ساز هم نيست كنيم.

خاتمي تاكيد كرد كشور در اين مرحله نيازمند وحدت و انسجام ملي در جهت دفاع از حق مسلم خود است.

اين عضو هيات رئيسه خبرگان رهبري در مورد زمان برگزاري انتخابات دوره چهارم اين مجلس اظهار داشت انتخابات مجلس خبرگان در موعد مقرر كه پاييز سال آينده است برگزار مي شود.

خاتمي در پايان همچنين درباره ورود نمايندگان زن به مجلس خبرگان رهبري با يادآوري اينكه در آئين نامه مجلس خبرگان مسئله جنسيت ذكر نشده تاكيد كرد در اين آئين نامه به شرايط به صورت جامع پرداخته شده است.