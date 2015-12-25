تیم استقلال جوان خان ببین بر قله فوتبال گلستان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هیجدهم و پایانی رقابت های لیگ برتر فوتبال گلستان عصر جمعه در شهرهای مختلف استان برگزار شد که در یکی از مهم ترین بازی ها تیم صدرنشین استقلال جوان خان ببین در ورزشگاه آزادی گرگان به مصاف تیم پارس ایده گرگان رفت.

این مسابقه در حالی که تا حدود دقیقه ۶۰ با نتیجه سه بر صفر به سود استقلال جوان در جریان بود به علت ۶ نفره شدن تیم پارس ایده نیمه تمام ماند و طبق قانون سه امتیاز بازی به سود نماینده خان ببین واریز خواهد شد.

استقلال جوان در هفته گذشته مسابقات نیز چنین شرایطی را تجربه و قهرمانی خود را مسجل کرده بود. به این ترتیب نماینده خان ببین با ثبت ۱۴ پیروزی، دو تساوی و دو شکست، ۴۵ گل زده و ۱۴ گل خورده و ۴۴ امتیاز مقتدرانه جام قهرمانی را بالای سر برد و جواز حضور در لیگ زیرگروه کشور را به دست آورد.

ابراهیم نخعی مالکیت، نعمت بیانی مدیریت و محمد نیک نژاد هدایت تیم استقلال جوان را بر عهده دارند. این تیم سال گذشته در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال استان نیز به عنوان قهرمانی دست یافته بود.

در مراسم اختتامیه این رقابت ها، مرتضی شکی دبیر هیئت فوتبال گلستان و مهیمنی مسئول ورزش و جوانان شهر خان ببین حضور داشتند.

در جدول ۱۰ تیمی لیگ برتر فوتبال گلستان پس از تیم استقلال جوان، تیم های کشاورز علی آباد و شاهین بندرگز دوم و سوم شدند. همچنین تیم های پارس ایده گرگان با ۱۷ و استقلال سرکلاته کردکوی با ۷ امتیاز به رقابت های لیگ دسته یک سقوط کردند.