توسعه خانه خالق «شرلوک هولمز» با شکست روبرو شد

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این خانه که در اسکاتلند قرار دارد قرار بود طی یک پروژه چند مرحله ای بازسازی و بعد از توسعه بخش‌هایی از آن به عنوان مدرسه در اسکاتلند مورد بهره برداری قرار گیرد. اما این ماجرا بعد از کشمکش های زیاد و مخالفت هایی که از سوی بنیاد کانن دویل صورت گرفت، سرانجام متوقف و در نهایت منتفی شد.

تغییر کاربری این خانه که محل نگارش داستان بلند «سگ باسکرویل» به قلم سر آرتور کانن دویل است در ماه های گذشته محل اشکال بسیاری از علاقمندان به ادبیات قرارگرفت و سرانجام این مخالفت ها و چانه زنی ها تصمیم گیری درباره این پروژه را به دادگاه و طرح شکایت شکاند.

این خانه که از جمله خانه های قدیمی اسکاتلند با معماری ویکتوریایی است پیش از این از سال ۱۹۲۰ به بعد ب عنوان هتل مورد استفاده قرار می‌گرفت و به محلی برای گردهمایی علاقمندان به ادبیات و گردشگران علاقمند به آثار فرهنگی تبدیل شده بود.

این هتل تا سال ۲۰۰۵ مشغول به کار بود و بعد از این تاریخ به حال خود رها شده بود.

رآرتور کانن دویل نویسنده و پزشک اسکاتلندی که بیشترین شهرتش را به خاطر خلق شخصیت شرلوک هولمز کارآگه خصوصی به دست آورده است مجموعه داستان‌های متنوعی را به رشته تحریر در آورده که از جمله آنها می توان به مجموعه داستان های شرلوک هولمز، سگ باسکرویل، دره وحشت، آخرین تعظیم اشاره کرد.