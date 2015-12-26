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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

شهردار منطقه ۸ خبر داد؛

ساخت دوربرگردان تقاطع امام علی(ع) به جانبازان

ساخت دوربرگردان تقاطع امام علی(ع) به جانبازان

شهردار منطقه ۸ گفت: برای کاهش بار ترافیکی تقاطع بزرگراه امام علی(ع) به جانبازان دور برگردان غیر همسطح در این محور ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری در جمع نمازگزاران مسجد سید الشهدای محله کرمان، افزود: با اجرای این دور برگردان تردد خودروها در این مسیر آسان تر می شود و رانندگانی که از بزرگراه امام علی(ع)قصد رفتن به خیابان جانبازان و اطراف آن را دارند بدون گذراندن مسیر طولانی به این خیابان دسترسی پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه بهبود خدمت رسانی به شهروندان از اولویت های کاری شهرداری منطقه است اظهار داشت: شهروند مداری، تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و اجرای طرح های متناسب با نیاز ساکنان از رئوس برنامه های شهرداری منطقه ۸ است.

به گفته نوری، بزودی و با حضور شهردار تهران از ۲۲ پروژ خدمات شهری،اجتماعی، فرهنگی و عمرانی منطقه بهره برداری می شود.

نمازگزاران مسجد سید الشهدا نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات و کمبودهای این محله خواستار برطرف کردن این مشکلات شدند و شهردار منطقه نیز دستور لازم برای پیگیری این مشکلات را صادر کرد.

کد مطلب 3009548
حبیب احسنی پور

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