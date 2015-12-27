میرهادی قره سیدرومیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای بخش جوانان در سال ۹۴ گفت: پیشنهاد دولت برای سال ۹۴ تنها ۹ میلیارد تومان بود که مجلس هم این رقم را تصویب کرد اما در این زمینه مجلس دست دولت را برای جذب مشارکت‌های مردمی و کمک‌های بخش خصوصی باز گذاشت و به اذعان معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش، چندین میلیارد از این طریق جذب شده است.

عضو فراکسیون جوانان مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد یک تحول اساسی در بخش جوانان افزود: دستور این کار در شورای عالی جوانان وجود دارد و این موضوع در حال بررسی است که هم از نظر بودجه و هم از نظر اعتلای جایگاه جوانان در ساختار دولت، تلاش لازم در مجلس و شورای عالی جوانان انجام شود.

لزوم ورود جدی دولت در حوزه های مغفول مانده جوانان

وی اضافه کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۵ حتی اگر ۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش جوانان ارائه شود، در مجلس و در کمیسیون تلفیق تصویب می‌کنیم تا بتوانیم در حوزه های مغفول مانده جوانان اثرگذاری لازم را داشته باشیم.

قره سیدرومیانی حوزه های اشتغال، مسکن و آموزش جوانان را از موضوعات مغفول مانده در بخش جوانان دانست و گفت: در حوزه آموزش، اشتغال، تسهیلات مسکن، ازدواج و دیگر حوزه های مرتبط با جوانان، معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان باید ورود جدی داشته باشد. اگر جوانان را باور نکنیم و معتقد نباشیم که جوانان آینده سازان مملکت هستند، موفق نخواهیم شد.

وی یکی از دغدغه های اساسی نظام را پرورش جوانان کارآمد و بهره مند از اراده جدی و راسخ برای حفظ ارزش های ایرانی اسلامی عنوان کرد و افزود: رسیدن به چنین هدفی در حوزه جوانان نیازمند برنامه ریزی اصولی است.

چکش کاری برنامه ششم توسعه برای اعتلای جوانان

عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص پیش بینی مسائل جوانان در برنامه ششم توسعه تاکید کرد: امیدواریم حوزه جوانان در برنامه ششم توسعه به صورت جدی دیده شود اما حتی اگر بنا بر شنیده ها، امور جوانان در برنامه پیشنهادی مغفول واقع شده باشد، در مجلس به حوزه جوانان خواهیم پرداخت و این برنامه چکش کاری می شود تا اگر نواقصی در موضوع جوانان وجود داشته باشد، برطرف شود.

قره سید رومیانی اضافه کرد: از همه دستگاه ها، کارشناسان و فعالان حوزه جوانان می خواهیم اگر پیشنهادی در راستای اعتلای بخش جوانان دارند، ارائه دهند تا در مجلس بررسی شود.