طرح پیشگیری از سرطان با ورزش کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قراخانلو در حاشیه چهارمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پژوهشی ورزش کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت : طرح پیشگیری از سرطان با ورزش در کشور از جمله طرح هایی است که در هفته پژوهش رونمایی شد.

وی افزود: امروزه سرطان به عنوان یک عامل نگران کننده در جامعه محسوب می شود و برای پیشگیری از آن راهکارهای مختلف پزشکی ، جراحی و دارو درمانی وجود دارد اما توسعه ورزش و به کارگیری مداخلات ورزشی یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با این بیماری است.

قراخانلو ادامه داد: در این طرح نشان می دهیم که بیماران اگر قبلا ورزش کرده باشند بهتر می توانند فرآیند شیمی درمانی را تحمل کنند و میزان تاثیر مداخلات ورزشی در این مرحله نیز بررسی می شود.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تصریح کرد: پژوهشگاه در نظر دارد با همکاری بیمارستان امام خمینی (ره) در تهران، کلینیک ورزش و سرطان راه اندازی کند و بیماران مبتلا به سرطان از مداخلات ورزش کمک بگیرند.

وی گفت: در آینده سیاست پژوهشگاه در زمینه انجام طرح های تحقیقاتی با مشارکت نهادها و دستگاه های دیگر است.

قراخانلو اضافه کرد: همچنین طرح های بررسی آسیب های ورزشی دانش آموزان کشوربا همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش و نرم آمادگی جسمانی تمامی اقشار کشور با همکاری 12 دانشگاه از جمله شهید چمران نیز به اجرا در خواهد آمد.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره به سرمایه گذاری در توسعه فناوری های ورزشی اظهار کرد: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در خصوص صنعت و مهندسی ورزش سرمایه گذاری های خوبی انجام داده است تا در ساخت وسایل و تولیدات آنها با همکاری شرکت های دانش بنیان اقدامات جدی انجام دهد.

وی افزود: این پژوهشگاه مسئول ثبت اختراع در ورزش است و ما زمینه بهره مندی تمام فناوران کشور متمایل به کار در حوزه ورزش از حمایت های پژوهشگاه را فراهم می کنیم.

قراخانلو با بیان اینکه هدفمندسازی پایان نامه های ارشد و دکتری در رشته تربیت بدنی اهمیت دارد گفت: با برگزاری طرح های ملی سعی در محقق کردن این هدف هستیم.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بزرگترین همایش و گردهمایی علمی خانواده علوم ورزشی در دانشگاه شهیدبهشتی در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: این همایش همه ساله برگزار می شود و امسال یک هزار و 100 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده ودر آن 13 میهمان خارجی حضور دارند.

وی تصریح کرد: در این همایش بیش از 20 پنل و کارگاه و نشست های متعدد با حضور وزارتخانه ها، نهادها، باشگاهها و فدراسیون ها برگزار می شود.

قراخانلو افزود: تفاهم نامه ای در زمینه همکاری مشترک بین دانشگاه شهید چمران اهواز و پژوهشگاه تربیت بدنی به امضا رسید که در تمام زمینه های علمی مربوط به علم ورزشی به ویژه ارتباط و کمک به کشور عراق در زمینه تجهیز آزمایشگاه، کارگاهها و کتاب ها و طرح های پژوهشی همکاری می کنند.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پژوهشی متشکل از تمامی دانشکده ها و گروههای علوم ورزشی و تربیت بدنی سراسر کشور است و در حال حاضر 30 دانشکده و گروه در مورد مسائل آموزش و پژوهش و کمیت و کیفیت توسعه رشته تربیت بدنی در کشور هماهنگی های لازم را انجام می دهند.