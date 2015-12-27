بی توجهی مسئولان به یک اختراع/ یک میلیون هزینه ثبت دادیم!

خبرگزاری مهر-سید هادی کسایی زاده: در حاشیه نمایشگاه تجهیزات مدیریت بحران در کنار غرفه نیروی انتظامی یک میزکوچک قرارداشت که ۲ پسر جوان لاغراندام یک خودروی رباط را روی آن قرار داده و در سکوت به بازدیدکنندگان نگاه می کردند. بار اولشان بود که در نمایشگاه حضور داشته و تجربه ای هم برای معرفی محصول نداشتند.

مهرداد الطافی ۲۳ ساله از جهرم و فارغ التحصیل رشته مدیریت بحران از دانشگاه هلال احمر با برادرش مازیار مهندس الکترونیک (که سرباز هم هست) رباط جستجوگری ساخته بودند که نامش SAR بود. می گفتند: ۸ ماهه این رباط را ساختیم و حدود ۲.۵ میلیون تومان هم هزینه کردیم.

برادران مخترع در مورد کارایی این رباط توضیح دادند: SAR یا همان رباط امداد و نجات می تواند ۳۰ نوع گاز سمی را تشخیص دهد و حتی قابلیت تشخیص ضربان قلب و دمای بدن را هم دارد و از طریق WIFI با برد ۵۰۰ متر نتیجه را به مانیتور ارسال می کنند. همچنین باطری آن تا ۲ روز شارژ است و اگر به تولید انبوه برسد قیمتش حدود یک میلیون تومان می شود.

این دو برادر مخترع از عدم حمایت مسئولان گلایه داشتند و گفتند: هلال احمر استان فارس جواب درستی نداد و حالا آمدیم نمایشگاه تا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ما حمایت کند. این دو برادر مدعی بودند که یک میلیون تومان نقد برای ثبت اختراعشان به حساب ثبت اسناد واریز کرده اند اما با گذشت ۵ ماه هنوز خبری از ثبت نیست. نکته قابل تامل این بود که این اختراع در زلزله بستک آزمایش شده و حتی جان یک نفر را هم نجات داده است.

همراه با این دوبرادر منتظر ماندیم تا اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در طول بازدید از نمایشگاه به این اختراع توجه ویژه داشته باشد اما بر خلاف اصرار دو برادر نجار هم به دلیل کمبود وقت نتوانست پای صبحت های این دو مخترع بنشیند.