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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

مدیركل میراث فرهنگی كردستان:

ساماندهی بازارسنندج مهمترین دغدغه میراث فرهنگی كردستان است

ساماندهی بازارسنندج مهمترین دغدغه میراث فرهنگی كردستان است

سنندج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان مهمترین دغدغه حوزه میراث فرهنگی این اداره کل را ساماندهی بافت قدیم محله سرتپوله و بازار سنندج ذکر کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن علوی امروز شنبه دردیدار با مدیران هتل‌ها، مراكز اقامتی و مهمان پذیرها در سنندج گفت: مهمترین دغدغه میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كردستان ساماندهی بازار سنندج و محله قدیمی سرتپوله است.

وی با اشاره به اینکه نابسامانی بازار سنندج و ورود بازاریان به حریم پیاده روها  باعث شده كه چهره بازار مركزی شهر سنندج زشت شود، عنوان کرد: در این رابطه جلساتی را با مجامع امور صنفی تشکیل دادیم  تا در قالب یك طرح منسجم و هماهنگ اقدام به جمع آوری صنوف مزاحم در بازار سنندج کنیم.

وی در خصوص خانه مسافران سطح استان كردستان بیان کرد: ازآنجا که وجود خانه مسافران سطح اشغال هتل‌ها و مراكز اقامتی را تهدید می كنند ومیراث فرهنگی كردستان  با هر گونه خانه مسافر غیر مجاز در سطح شهر سنندج و سایر شهرهای استان  برخورد قانونی خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان  اظهارداشت: در راستای توسعه مراكز اقامتی و بوم گردی سطح استان، اداره كل میراث فرهنگی استان با همكاری صندوق كار آفرینی امید تسهیلاتی را در قالب توسعه و تجهیز تاسیسات گردشگری در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

علوی عنوان کرد: امیدواریم با پرداخت این تسهیلات شاهد بهسازی تاسیسات گردشگری در سطح استان باشیم.

در ادامه این دیدارمدیران هتل‌ها و مراكز اقامتی و مهمان پذیرهای استان به ارائه  نظرات و پیشنهادات خود در حوزه مربوطه پرداختند.

 

کد مطلب 3009722

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