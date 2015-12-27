خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بازار دام میناب که به گویش مردم این شهرستان از دیرباز تاکنون به «پاکنار» نامیده می‌شود، روزهای پنجشنبه به اندازه پنجشنبه‌بازار این شهرستان از جذابیت خاصی برخوردار است. این بازار که از قدیمی‌ترین مکان‌ها برای عرضه و مبادله کالا به‌حساب می‌آید از قدمت و رونق خاصی برخوردار است و در روزهای پنجشنبه علاوه بر این منظور خرید حیوانات اهلی آن را به مکانی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است.

در این بازار حیواناتی اهلی نظیر گاو، گوسفند، گوساله، بز، تالی در معرض فروش قرار می‌گیرد به‌ طوری‌که علاوه بر فروشندگان دام مینابی از شهرهای جیرفت، کرمان، بم، سیرجان، کهنوج، چابهار و سیستان و بلوچستان هم در این بازار حضور پیدا می‌کنند و این افراد که در حوزه فروش دام فعالیت دارند از روز چهارشنبه برای گرفتن مکان مناسب برای حیوانات خود در این بازار حضور پیدا میکنند.

البته آنچه را که می‌توان برای بازار دام میناب ذکر کرد نبود تعریف جایگاه مناسب برای قرنطینه دام و همچنین بهداشت دامی و فردی است که سبب شده جایگاه فعلی در این نقطه بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه امکانات بهداشتی وضعیت خطر سازی را به دنبال داشته باشد.

بااین‌وجود تاکنون مسئولان مربوطه برای ساماندهی و حتی جابجایی این مکان به مکان دیگر و با تعریف امکانات بهداشتی و مناسب برای شهروندان برنامه ای را ارائه نکرده‌اند.

محمد داشی جان شهردار شهر میناب در گفتگو باخبر نگار مهر در این باره گفت: بازار دام میناب سال‌هاست که با این روش و به‌صورت سنتی برقرار است و برای تغییر مکان به همکاری همه دستگاه‌های نظارتی نیاز دارد.

وی بابیان اینکه مکانی برای جابجایی این بازار در نظر گرفته‌شده که باگذشت زمان این انتقال امکانپذیر است گفت: جابجایی این بازار با بازنگری و رعایت حال مردم و فروشندگان دام در ستور کار قرار دارد.

شهردار میناب با توجه به عدم رعایت بهداشت در این مکان و مقابله با بیماری‌های مشابه دام و انسان گفت:در این میان شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی شهرستان باید برای جلوگیری از بیماری‌های مشابه اقدام به ساخت مکانی برای قرنطینه دام‌ها کند تا از سرایت هرگونه بیماری به مردم جلوگیری شود.

این در حالی از که مسئول دامپزشکی شهرستان میناب اخیراً از وجود بیماری تب برفکی و طرح واکسیناسیون دام‌ها خبر داده است. تب برفکی بیماری ویروسی و خطرناکی است که می‌تواند از طریق تماس، غذا و یا حمل با وسایل غیربهداشتی و همچنین از طریق حیوانات وحشی و اهلی به دام سرایت کند.

نبود قرنطینه در بازار دام میناب با توجه به حجم بالای دام در این مکان، وجود این احتمال را بیشتر می کند که شیوع این بیماری در دام‌ها به‌سرعت گسترش یابد.

شهروندان می‌گویند دامپزشکی شهرستان میناب می‌تواند از عصر چهارشنبه که دام داران برای تهیه جای مناسب برای دام خود به بازار دام می‌آیند برای قرنطینه دام‌ها تا پایان روز پنجشنبه در این مکان حاضر شود.