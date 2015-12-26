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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان خبر داد:

درخشش قایقران همدانی در جشنواره ارگومتر روئینگ بانوان

درخشش قایقران همدانی در جشنواره ارگومتر روئینگ بانوان

همدان- رئیس هیئت قایقرانی استان همدان گفت: جشنواره ارگومتر روئینگ بانوان در دریاچه آزادی برگزار و قایقران همدانی در جایگاه نخست ایستاد.

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بانوان قایقران همدانی در جشنواره ارگومتر روئینگ بانوان اظهار داشت: جشنواره ارگومتر روئینگ بانوان با شرکت استان‌های تهران، زنجان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و همدان در رده سنی نوجوانان در دریاچه آزادی تهران برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در رده سنی متولدین ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ با حضور ۲۵ نفر از نوجوانان در قسمت بانوان برگزار شد.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان بابیان اینکه قایقرانان در ۲ دور در مسافت ۵۰۰ متر به رقابت پرداختند، گفت: در پایان این رقابت‌ها فاطمه کرمی از همدان مقام اول را به دست آورد، ملینا حقی دولت‌آباد از تهران دوم شد و حانیه رمضانی از تهران نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

ضروری عنوان کرد: همچنین همزمان با برگزاری این جشنواره، قایقرانان در آزمون استعدادیابی شرکت کردند و مربیان و کارشناسان استعداد یاب فدراسیون ضمن اندازه‌گیری شاخص‌های بدنی ورزشکاران از آن‌ها آزمون ارگومتر گرفتند.

وی بابیان اینکه در تمام سال به دنبال کشف استعدادهای نو در این رشته هستیم، گفت: نباید با تمام شدن دوران ورزشی قایقرانان فعلی‌ استان همدان، دیگر حرفی برای گفتن در این رشته نداشته باشیم و از امروز باید به دنبال کشف استعدادهایی جدید بود.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان یادآور شد: به‌زودی چهره‌های جدیدی از قایقرانی استان همدان به کشور معرفی خواهند شد تا شاهد نسل جدیدی از قایقرانان استان باشیم.

کد مطلب 3009794

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