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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴

فرمانده انتظامی بروجرد:

خودروی پژو پارس با ۲۸ میلیون ریال خلافی روانه پارکینگ شد

خودروی پژو پارس با ۲۸ میلیون ریال خلافی روانه پارکینگ شد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد، از توقیف یک دستگاه پژو پارس با خلافی ۲۸ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهرسرهنگ علیرضا دلیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، مأموران پلیس راهور بروجرد حین گشت در سطح شهر و هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودروی پژو پارس را برای بررسی مدارک و استعلام وضعیت خودرو، متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: در استعلام صورت گرفته، مشخص شد خودرو دارای ۲۸میلیون ریال جریمه پرداخت نشده است که با روشن شدن این امر خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی بروجرد خاطر نشان کرد: برابر ماده ۸قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از تردد خودرو های متخلف با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال جلوگیری و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد.

کد مطلب 3009823

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