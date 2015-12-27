رشد طلاق در استانهای محروم/ ولادت در تهران ۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان ثبت احوال، آمار ولادت، وفات، ازدواج و طلاق ثبت شده در ۹ ماهه امسال نشان می دهد که طی این مدت یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۶۷ مورد ولادت در کشور رخ داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد داشته است. همچنین ۲۷۷ هزار و ۹۱۴ مورد فوتی در کشور ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۱۸.۴ درصد کاهش داشته است.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه سال جاری ۱۲۰ هزار و ۲۴۰ واقعه ازدواج رخ داده که نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته است و ۱۲۲ هزار و ۳۴۰ طلاق نیز به ثبت رسیده که ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در گفتگو با خبرنگار مهر، به استان هایی که بیشترین ولادت را داشته اند اشاره کرد و گفت: آمارهای پایگاه اطلاع جمعیتی ثبت احوال نشان می دهد که استان های یزد با ثبت ۱۹ هزار و ۶۷۳ مورد ولادت استان اول، قم با ۲۰ هزار و ۱۳۱ مورد ولادت استان دوم و هرمزگان نیز با ۳۱ هزار و ۳۱۳ مورد استان سوم را به خود اختصاص داده که به ترتیب از افزایش ۹.۱، ۸.۶ و ۷.۸ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده اند.

وی در مورد سه استان دارای کمترین نرخ ولادت نیز اظهار داشت: از سوی دیگر استان های لرستان با ۲۹ هزار و ۴۳۲ مورد ولادت، گیلان با ۲۴ هزار و ۴۹ مورد و آذربایجان شرقی با ۵۴ هزار و ۷۵۱ مورد ولادت به ترتیب نسبت به سال قبل با کاهش منفی یک درصد، ۰.۹ درصد و ۱.۱ درصد مواجه بوده اند.

محزون افزود: همچنین استان تهران نیز با ثبت ۱۵۵ هزار و ۲۸۸ واقعه ولادت در ۹ ماهه امسال از رشد ۶.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به آمار وفات در استان ها نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه فوت نیز سه استان چهارمحال بختیاری با ۵ هزار و ۷۹۶ مورد، البرز با ۶ هزار و ۶۴۸ مورد و قم با ۴ هزار و ۱۹۰ مورد سه استانی بودند که بیشترین آمار وفات را به خود اختصاص دادند که این استان ها نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد ۱۲.۹ درصدی، ۶.۱ درصدی و ۳.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

به گفته محزون، همچنین براساس آمارهای جمع آوری شده، استان های لرستان با ۶ هزار و ۳۶۸ مورد، خراسان شمالی با ۳ هزار و ۴۱۳ مورد و استان مرکزی با ۵ هزار و ۹۵۸ مورد دارای کمترین آمار وفات بودند که به ترتیب از کاهش ۵۴.۹ درصدی، ۵۴.۲ درصد و ۴۶.۵ درصد برخوردار بوده اند.

وی به وضعیت وفات در استان تهران اشاره کرد و افزود: استان تهران نیز با ۳۹ هزار و ۹۱۷ مورد واقعه وفات نسبت به سال قبل از رشد ۳.۸ درصدی برخوردار بوده است.

محزون در مورد استان هایی که بیشترین آمار ازدواج را طی ۹ ماهه امسال داشته اند، تاکید کرد: آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که استان های کرمان با ۱۹ هزار و ۹۲۱ مورد ازدواج، ایلام ۴ هزار و ۴۳۲ مورد و اصفهان با ۲۹ هزار و ۷۰۹ مورد ازدواج به ترتیب با رشد ۱۷.۱ درصد، ۵.۲ درصد و ۳.۶ درصد مواجه بوده و بیشترین افزایش ازدواج را در میان استان های مختلف کشور داشته اند.

وی با اشاره به اینکه استان های سمنان با ۳ هزار و ۳۷۳ مورد، آذربایجان شرقی با ۲۶ هزار و ۹۴۴ مورد و خراسان رضوی با ثبت ۴۴ هزار و ۶۵ مورد ازدواج به ترتیب از کاهش ۱۴.۵ درصدی، ۱۲.۳ درصدی و ۱۲.۱ درصدی برخوردار بوده اند ، اظهار داشت: این استان ها کمترین آمار ازدواج را به خود اختصاص داده اند.

به گفته محزون، در استان تهران نیز ۶۶ هزار و ۵۴۶ مورد ازدواج به ثبت رسیده که از رشد یک درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به وضعیت طلاق در استان های مختلف اشاره کرد و گفت: سه استانی که از رشد بیشتری در ثبت طلاق روبرو بودند به ترتیب استان کرمان با ۳ هزار و ۷۳۱ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و ۹۴ مورد و سیستان و بلوچستان با هزار و ۳۸۱ مورد بوده که به ترتیب از رشد ۴۹.۸ درصدی، ۴۰.۱ درصدی و ۳۲.۳ درصدی روبرو بوده اند .

به گفته وی، استان های سمنان با ۷۲۹ مورد طلاق و کاهش ۱۷.۱ درصدی نسبت به سال قبل، خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۳۰۶ مورد و کاهش ۱۰.۳ درصدی و استان های تهران و مرکزی نیز با ثبت ۲۳ هزار و ۴۱۸ و ۲ هزار و ۵۰۳ مورد از کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده اند.