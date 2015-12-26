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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

نفرات برتر رشته حفظ کل مسابقات سراسری قرآن معرفی شدند

نفرات برتر رشته حفظ کل مسابقات سراسری قرآن معرفی شدند

با اعلام هیأت داوران، برترین حافظان کل ، سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش آقایان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مرحله فینال رشته حفظ کل مسابقات سراسری قرآن، برترین‌های این رشته در بخش آقایان مشخص شدند.

براساس این گزارش ، اسامی این افراد بدین شرح است :

رضا نژادتبریزی از اصفهان با نمره ۹۲.۶۳ حائز رتبه ممتاز

رضا گلشاهی از خراسان رضوی با نمره ۹۲.۲۳ حائز رتبه ممتاز

مصطفی اصفهانیان از اصفهان با نمره ۹۱.۱۰ حائز رتبه ممتاز

مجتبی فردفانی از خراسان رضوی با نمره ۹۰.۵۸ حائز رتبه ممتاز

موسی معتمدی از اصفهان با نمره ۹۰.۳۱ حائز رتبه ممتاز

عبدالله میاحی از کرمانشاه با نمره ۸۹.۹۱ حائز رتبه عالی

سعید علی‌اکبری از قزوین با نمره ۸۹.۶۸ حائز رتبه عالی

مجتبی علی رضالو از تهران با نمره ۸۹.۳۳ حائز رتبه عالی

محمدرسول تکبیری از تهران با نمره ۸۹.۲۲ حائز رتبه عالی

کد مطلب 3009869
خداداد خادم

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