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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

تا پایان سال ۹۶؛

تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار قم از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند

تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار قم از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند

قم - مدیر عامل شرکت گاز استان قم از انجام گازرسانی به ۸۷ درصد از روستاهای قم خبر داد و گفت: تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان تا پایان سال ۹۶ از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

غلامرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات گازرسانی به ۸۷ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار قم انجام شده و به ۱۳ درصد باقیمانده نیز تا پایان سال ۹۶ گازرسانی می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به ۶ روستا طی سال‌جاری در حال انجام است، افزود: عملیات گازرسانی به چهار روستا تا پایان بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد و به دو روستا نیز تا اوایل سال جاری گازرسانی می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان قم اظهار داشت: طی سال جاری عملیات گازرسانی به ۲ روستای بخش دستجرد با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شده است.

فرجی گفت: هزینه درنظر گرفته شده برای گازرسانی به ۶ روستا طی امسال ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 3009927

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