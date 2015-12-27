غلامرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات گازرسانی به ۸۷ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار قم انجام شده و به ۱۳ درصد باقیمانده نیز تا پایان سال ۹۶ گازرسانی میشود.
وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به ۶ روستا طی سالجاری در حال انجام است، افزود: عملیات گازرسانی به چهار روستا تا پایان بهمنماه به اتمام میرسد و به دو روستا نیز تا اوایل سال جاری گازرسانی میشود.
مدیر عامل شرکت گاز استان قم اظهار داشت: طی سال جاری عملیات گازرسانی به ۲ روستای بخش دستجرد با هزینهای بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شده است.
فرجی گفت: هزینه درنظر گرفته شده برای گازرسانی به ۶ روستا طی امسال ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
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