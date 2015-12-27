به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «هر صبح می‌میریم» نوشته سید احمد بطحایی در چهاردهمین نشست هفت شهر قلم با حضور منتقدان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

رمان هرصبح مي ميريم، اولين اثر داستانی سيدمهدی بطحايی است که چندی پیش توسط نشر افق مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست فرزانه کرم پور و مصطفي عليزاده به عنوان منتقد حضور داشته و اثر یادشده را با حضور مولف آن، نقد می کنند.

نشست نقد و بررسی کتاب «هر صبح می‌میریم» روز دوشنبه ۷ دی از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سید خندان، خیابان جلفا برگزار می شود.