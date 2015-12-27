به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بازی «بالهای تاریک» در سبک ماجرایی برای تلفنهای همراه و رایانههای شخصی ساخته شده و داستان بازی به پرونده مفقود شدن بازیگران سینما توسط فردی با نام مستعار «سایه شب» میپردازد و بازیباز در این بازی با دو شخصیت که یکی بازیگر و دیگری پلیس است، در دو مکان مختلف به بازی میپردازد تا در نهایت پشت پرده این مفقود شدنها را کشف کند.
این بازی که دارای ۱۵ نمایش ویدئویی است، عنوان سینماییترین بازی رایانهای را به خود اختصاص داده و ۶ بازیگر و صداپیشه تلویزیون و سینمای ایران در آن ایفای نقش میکنند.
«بالهای تاریک» در سایت «اسلاید دیبی» که مرجع بینالمللی نظرات کاربران بازیهای ویدئویی است، توانسته در بین ۵۰ بازی برتر سال ۲۰۱۵ قرار بگیرد.
این بازی به تهیهکنندگی «مجید قناد» هنرمند محبوب کشورمان ساخته شده و نسخه تلفنهای همراه آن بعد از مراسم رونمایی در کافه بازار عرضه میشود.
مراسم رونمایی از این بازی که به همت بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار میشود، روز دوشنبه ۵ دی ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود و حضور برای عموم آزاد است.
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