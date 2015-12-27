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۶ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۵

ذکایی به مهر خبر داد؛

ششمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ دیجیتال فروردین ۹۵ برگزار می‌شود

ششمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ دیجیتال فروردین ۹۵ برگزار می‌شود

رئیس نمایشگاه بین‌المللی چاپ دیجیتال از برگزاری ششمین دوره این نمایشگاه از ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت سال ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران خبر داد.

جلال ذکایی رئیس نمایشگاه بین‌المللی چاپ دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، در مورد دلیل تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه گفت: به‌دلیل اینکه سال آینده نمایشگاه دروپا ۲۰۱۶ از تاریخ ۱۰ تا ۲۱ خردادماه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار می‌شود و بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت چاپ به این نمایشگاه عزیمت خواهند کرد و از سویی ماه مبارک رمضان نیز از اوایل خرداد ماه آغاز می‌شود، از طرف دیگر همه ساله در اردیبهشت ماه شاهد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستیم، لذا تغییر زمان نمایشگاه اجتناب‌ناپذیر بود.

وی در خصوص جابجایی محل برگزاری این نمایشگاه هم یادآور شد: به‌دلیل استقبال شرکت‌کنندگان و محدودیت فضای مجموعه نمایشگاهی هتل المپیک و شرایط نامناسب تهویه برخی از سالن‌های آن، ناگزیر به جابجایی محل برگزاری بودیم که پس از رایزنی‌های متعدد، با مجموعه نمایشگاهی شهرداری تهران واقع در ضلع جنوبی پارک گفتگو به توافق رسیدیم.

رئیس نمایشگاه بین‌المللی چاپ دیجیتال افزود: امسال وجهه بین‌المللی نمایشگاه پررنگ‌تر خواهد بود و فعالیت‌های جنبی دیگری نیز در کنار نمایشگاه خواهیم داشت که به‌زودی در این باره اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. با این وجود سایت نمایشگاه به نشانی www.Idpex.ir از هم اکنون آماده مراجعۀ علاقمندان و ثبت‌نام و رزرو غرفه خواهد بود.

ذکایی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه فروش غرفه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر داشته است یا خیر؟، گفت: امسال هیچ افزایش قیمتی در فروش غرفه نداریم و تمام علاقمندان می‌توانند با قیمت مصوب سال گذشته نسبت به رزرو غرفه اقدام کنند.

نمایشگاه چاپ دیجیتال تاکنون پنج دوره فعالیت خود را توسط گروه ترنج از سال ۹۰ تا ۹۴ پشت ‌سر گذاشته و به گفته رئیس این رویداد فرهنگی - صنعتی، سال آینده نیز از ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران (پارک گفتگو) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3009975

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