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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان:

سه سوداگر مرگ دردرگیری با مرزبانان کشته شدند

سه سوداگر مرگ دردرگیری با مرزبانان کشته شدند

زاهدان-فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزبانان طی درگیری شب گذشته با قاچاقچیان، ضمن کشف ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سه سوادگر مرگ را به هلاکت رسانده و دو نفر دیگر را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی مرزبانی استان، سردار رهام بخش حبیبی در این باره اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی زابل با بدست آوردن اطلاعات لازم شب گذشته از فعالیت قاچاقچیان مسلح در نقطه صفر مرزی و قصد آنان برای ورود به داخل کشور آگاه و برای دستگیری آنان عازم محل مورد نظر شدند.

وی افزود: نیروهای توانمند هنگ مرزی زابل پس از استقرار در محل و مشاهده سوداگران مرگ تصمیم به توقف آنان داشتند که اشرار و قاچاقچیان به سمت ماموران تیراندازی کرده و درگیری مسلحانه آغاز شد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این درگیری علاوه بر به هلاکت رساندن سه نفر از قاچاقچیان مسلح و دستگیری دو نفر دیگر از آنان حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، تریاک و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سیستان و بلوچستان داری هزا و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان است.

کد مطلب 3010001

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