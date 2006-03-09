بازار سياه بليت هاي دربي پايتخت معضلي كه همواره تكرار مي شود

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" از كرج ، به دنبال اعلام قبلي فدراسيون فوتبال مبني بر فروش بليت مسابقه روز جمعه در ادارات پست و نقاط تعيين شده ، عده بسياري از علاقمندان ازخريد بليت مسابقه ياد شده بازمانده اند و متعاقب آن بازار سياه فروش اين بليت ها سر به فلك كشيده است.

شمار زيادي از جوانان كرجي كه صبح امروزموفق به تهيه بليت مسابقه فردا نشده بودند با تجمع در اداره پست مركزي كرج خواهان عرضه بليت توسط مسوولان پست شدند.

اين عده كه شمار آنها از 500 نفر متجاوز بود به عملكرد مسوولان اعتراض كردند.اين اتفاقات در حالي رخ داد كه بازار سياه فروش بليت در جلوي اداره پست كرج بسيار گرم بود. به وجود آورندگان بازار سياه، بليت هاي دربي پايتخت را بين 70 تا 140 هزار ريال مي فروختند و در اين بين خريداران علاقه مند به ديدن مسابقه بناچار به خريد بليت ها اقدام مي كردند.

يكي از فروشندگان بليت بازار سياه كه حداقل 50 بليت در دست داشت در خصوص زمان تهيه بليت ها گفت:من بليت ها را روز قبل از اداره پست مركزي كرج و يكي از ادارات پست تهران خريدم و امروز هم آنها را مي فروشم.

وي افزود: به هر حال روز گذشته كه برخي افراد به فكر نبوده اند من بليت خريده ام ،پس حق دارم سود ببرم.



مادر يك نوجوان چهارده ساله نيز در اين خصوص اظهار داشت : چاره اي ندارم چون پسرانم از مدت ها قبل براي ديدن مسابقه برنامه ريزي كرده بودند ، بنابراين مجبور شدم دو بليت ويژه جايگاه را بعد از كلي چانه زني 220هزار ريال خريداري كنم.

يكي از مسوولان اداره پست با اعلام اين مطلب كه قرار است بليت هاي مسابقه به زودي به دست آنها برسد ، اظهار داشت : ما نمي توانيم پاسخگوي اين جوانان باشيم و همان طور كه مي بينيد آنها نظم اينجا را مختل كرده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان كرج به خبرنگار "مهر" گفت : وضعيت حاضر به دليل بي درايتي مسوولان مربوط به فروش بليت در تهران به وجود آمده است.

سرهنگ مجيد بزمون خاطر نشان كرد: روز گذشته تنها هزار بليت براي فروش به اداره مركزي پست در كرج داده شده كه ظرف يك ربع به فروش رسيده است.

وي يادآور شد: مسوولان فروش بليت در تهران چگونه تصور كرده اند كه هزار بليت پاسخگوي جمعيت دو ميليون نفري كرج و خيل علاقه مندان به فوتبال خواهد بود.

بزمون افزود: به غير از هزار بليت اوليه تاكنون بليتي به كرج ارسال نشده و مقصر تشنج ايجاد شده در كرج مسوولان فروش بليت در تهران هستند.

تلاش خبرنگار "مهر" براي مصاحبه با مسوولان هيات فوتبال نتيجه اي نداشت.