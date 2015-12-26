همگرایی برای احیاء دفتر مهد قرآن استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که حجت الاسلام زاهری مدیر جدید دفتر مهد قرآن استان قم و جمعی از مدیران کانونهای تحت پوشش حضور داشتند، آقای چاوشی با اشاره به پیشینه موفق دفتر و کانونهای مهد قرآن استان قم طی سالهای ۸۸-۷۲ در توسعه و گسترش آموزش جامع قرآن در شهر مذهبی و مقدس قم تصریح کرد علی رغم کاهش فعالیت های مدیریتی دفتر استان از سال ۸۸، لیکن کانون های مهد قرآن قم با وجود مشکلات اقتصادی و عدم حمایت ، بنا به ارادت و دلدادگی به ساحت مقدس قرآن کریم تلاش ارزشمندی در توجه دادن همه اقشار به ویژه نسل جوان به قرآن و فعالیت های قرآنی داشته اند ، که تربیت و آموزش صدها قرآن آموز و رشد و شکوفایی بیش از ۳۰ حافظ کل قرآن حاصل این همت والا بوده است.

مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن افزود: در صدد هستیم با حمایت و پشتیبانی حجت الاسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امنا ، اعضای هیئت مدیره و علمی مؤسسه مهد قرآن و همکاری و همیاری مسئولین ، مدیران ، نخبگان و برجستگان قرآنی استان دینی و قرآنی مقدس قم ، دفتر مهد قرآن را در اسرع وقت بازگشایی نمائیم و امید است در آینده نزدیک همچنان شاهد گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و عترت در میان اقشار جامعه باشیم.

آقای چاوشی تأکید کرد هر قدر در جامعه ما کار قرآنی انجام گیرد و برای آن سرمایه گذاری شود باز هم می طلبد تا در این زمینه فعالیت کرد چرا که کار برای قرآن موجب پیشرفت و سلامت فرد و جامعه می شود.