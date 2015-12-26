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۵ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۲۹

همگرایی برای احیاء دفتر مهد قرآن استان قم

همگرایی برای احیاء دفتر مهد قرآن استان قم

سید محمود چاوشی، مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن و هیئت همراه با سفر به قم و دیدار با مدیران کانونهای مهد قرآن این شهر ، فرایند بازگشایی مجدد دفتر مهد قرآن استان قم را مورد بررسی قرار دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که حجت الاسلام زاهری مدیر جدید دفتر مهد قرآن استان قم و جمعی از مدیران کانونهای تحت پوشش حضور داشتند، آقای چاوشی با اشاره به پیشینه موفق دفتر و کانونهای مهد قرآن استان قم طی سالهای ۸۸-۷۲ در توسعه و گسترش آموزش جامع قرآن در شهر مذهبی و مقدس قم تصریح کرد علی رغم کاهش فعالیت های مدیریتی دفتر استان از سال ۸۸، لیکن کانون های مهد قرآن قم با وجود مشکلات اقتصادی و عدم حمایت ، بنا به ارادت و دلدادگی به ساحت مقدس قرآن کریم تلاش ارزشمندی در توجه دادن همه اقشار به ویژه نسل جوان به قرآن و فعالیت های قرآنی داشته اند ، که تربیت و آموزش صدها قرآن آموز و رشد و شکوفایی بیش از  ۳۰ حافظ کل قرآن حاصل این همت والا بوده است.

مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن افزود: در صدد هستیم با حمایت و پشتیبانی حجت الاسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امنا ، اعضای هیئت مدیره و علمی مؤسسه مهد قرآن و همکاری و همیاری مسئولین ، مدیران ، نخبگان و برجستگان قرآنی استان دینی و قرآنی مقدس قم ، دفتر مهد قرآن را در اسرع وقت بازگشایی نمائیم و امید است در آینده نزدیک همچنان شاهد گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و عترت در میان اقشار جامعه باشیم.

آقای چاوشی تأکید کرد هر قدر در جامعه ما کار قرآنی انجام گیرد و برای آن سرمایه گذاری شود باز هم می طلبد تا در این زمینه فعالیت کرد چرا که کار برای قرآن موجب پیشرفت و سلامت فرد و جامعه می شود.

کد مطلب 3010053
خداداد خادم

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