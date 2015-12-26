مسئولان نسبت به دريافت عوارض صنايع آلاينده‌ توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ غلامحسین صادقیان ظهر شنبه در یكصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینكه فعالیت صنایع و خودروها در سطح شهر اصفهان معضلات زیادی را به همراه داشته است،‌ اظهار داشت: تجمیع آلاینده‌ها در سطح شهر اصفهان از جمله این عوارض است.

وی با بیان اینكه در حال حاضر مردم اصفهان به صورت مستقیم عوارض ناشی از آلاینده‌های موجود در هوای شهر اصفهان را تحمل می‌كنند، افزود: این در حالی است كه عوارض دریافت شده از صنایع بابت این آلاینده‌ها جاهای دیگری هزینه می‌شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر با بیان اینكه استقرار پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در حریم اصفهان و استقرار صنایعی مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن در شعاع ۵۰ كیلومتری این شهر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت شهروندان اثر گذار است،‌ ابراز داشت: این در حالی است كه توزیع عوارض آلایندگی عادلانه و با توجه به اثرپذیری شهرها از این آلاینده‌ها نیست.

وی با بیان اینكه مصداق بارز این موضوع تقسیم عوارض آلایندگی بین اصفهان و شاهین شهر است،‌ اظهار داشت: بر این اساس مسئولان باید نسبت به احقاق حقوق شهرندان اصفهان در خصوص عوارض آلایندگی‌های ناشی از فعالیت صنایع در این شهر توجه داشته باشند.