شمارش معکوس برای نابودی داعش در رمادی/خشم آمریکا از پیشروی ارتش

گروه بین‌الملل: نگاهی به تحولات اخیر شهر «الرمادی» واقع در استان الانبار عراق حاکی از آن است که روند عملیات آزادسازی این شهر پایان مناسبی خواهد داشت؛ پایانی که خط بطلانی بر حضور نظامی تکفیریهای داعش در الرمادی خواهد کشید. ارتش عراق که از حمایت های گسترده عشایر و نیروهای مردمی برخوردار بوده و هست، طی روزهای اخیر موفق شده کنترل کامل مرکز شهر الرمادی را در دست گرفته و حرکت به سمت دیگر مناطق واقع در این شهر به ویژه مناطق غربی را آغاز کند. هرچند روند عملیات آزادسازی شهر الرمادی اخیرا با نوعی کندی مواجه شده است، اما اظهارات چند روز گذشته مقامات عراقی نشان می دهد که عملیات نظامی برای پاکسازی آن در آینده نزدیک، همچنان با قدرت ادامه دارد.

شهر «الرمادی» واقع در استان الانبار از حدود یک سال گذشته توسط تروریست های تکفیری داعش اشغال شد. در واقع الرمادی یکی از بزرگترین شهرهای واقع در استان «الانبار» عراق است که به اشغال تروریست های تکفیری داعش درآمده است. اهمیت استراتژیک این شهر نیروهای امنیتی و مردمی عراق را بر آن داشت تا هرچه سریعتر تمهیدات لازم برای آزادسازی آن را بیاندیشند. سر انجام از چند ماه قبل، با تلاش ارتش و نیروهای مردمی شهر الرمادی به محاصره کامل آنها درآمد. ارتش عراق طی این مدت تنها به یک دلیل هیچگاه حاضر نشد بی‌گدار به آب زده و عملیاتی را جهت پاکسازی الرمادی کلید بزند و آن هم حفظ جان غیرنظامیان ساکن شهر بود.

تروریست های داعش با اشغال شهر «الرمادی» در واقع به دنبال تحقق سه هدف اساسی بودند؛ ۱ ـ انتقام جویی از عشایر عراقی که همواره در مبارزه با تکفیریها کمک های شایانی را به نیروهای امنیتی ارائه داده اند. در واقع با توجه به اینکه اغلب ساکنان الرمادی را عشایر تشکیل می دهند، تروریست های داعش این شهر را برای انتقام جویی از آنها انتخاب کردند. ۲ ـ انتقام جویی از ارتش به دلیل بازپس‌گیری «تکریت» و افزایش روحیه تکفیریها برای ادامه مبارزه در عراق. تسلط کامل ارتش و نیروهای مردمی عراق بر شهر «تکریت» واقع در استان صلاح الدین ضربه محکمی را بر پیکره تکفیریها در عراق وارد آورد. تروریست های داعش با هدف انتقام جویی از ارتش و بالا بردن روحیه تکفیریها شهر استراتژیک الرمادی را به عنوان جایگزینی برای تکریت اشغال کردند. ۳ـ موقعیت استراتژیک الرمادی که به بغداد نزدیک است و به تکفیری ها این امکان را می داد تا اقدامات تروریستی خود را به از حومه پایتخت به داخل آن بکشانند و از آن به عنوان یک برگه برنده علیه دولت استفاده کنند.

روز دوشنبه هفته گذشته ارتش عراق از ساکنان شهر الرمادی که بخش‌هایی از آن در تصرف «داعش» بود، خواست تا شهر را طی ۷۲ ساعت ترک کنند. هواپیماهای ارتش عراق با پخش اعلامیه‌ هایی از ساکنان الرمادی خواستند از طریق «مسیرهای امن» مشخص‌شده شهر را ترک کنند. در همین ارتباط، «یحیی رسول» سخنگوی عملیات مشترک عراق به خبرگزاری رویترز گفت: «همه نیروهای امنیتی برای روبه‌رو شدن با غیرنظامیانی که در حال عزیمت به سوی آنها هستند، آمادگی دارند».

سرانجام عملیات بزرگ آزادسازی شهر الرمادی آغاز شد. در ساعات اولیه عملیات آزادسازی شهر الرمادی از لوث تکفیریها، ضربه سختی به آنها وارد شد. نظامیان ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی و همچنین عشایر پیشروی گسترده ای در مرکز این شهر داشتند. آنها تلاش کردند تا از مرکز الرمادی تمامی تحرکات تکفیریها را زیر نظر بگیرند. در همین ارتباط «صباح النعمان» سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم گفت: «نیروهای عراقی در ادامه پیشروی ها در الرمادی وارد مناطق «البکر» و «الارامل» شدند». وی افزود: «در این میان تکفیریها مقاومت چندانی از خود نشان ندادند اما عوامل انتحاری و تک تیراندازهای تکفیری همچنان به اقدامات تروریستی خود ادامه می دهند».

تروریست های تکفیری داعش که به خوبی می دانستند حضور غیرنظامیان در شهر الرمادی بزرگترین مانع بر سر راه ارتش برای آزادسازی این شهر است، به دو شیوه کثیف برای مقابله با آنها پرداختند؛ ۱ـ ممانعت از خروج شهروندان عراقی از شهر ۲ ـ استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی.

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود در شهر الرمادی منطقه «البکر» را به کنترل کامل خود درآوردند. همزمان با تسلط کامل ارتش بر این منطقه، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان ارتش و ترویست های تکفیری در مناطق «الارامل» و «الملعب» واقع در جنوب الرمادی خبر دادند. در همین حال، یک منبع امنیتی در استان الرمادی اعلام کرد: «نیروهای عراقی موفق به آزاد سازی کوی افسران در مرکز الرمادی و نصب پرچم عراق بر بالای یکی از ساختمانهای این منطقه شدند».

از سوی دیگر، «اسماعیل المحلاوی» فرمانده عملیات الانبار روز سه شنبه هفته گذشته از آزادسازی کامل منطقه الجرایشی در شمال الرمادی از سیطره گروه تروریستی داعش خبر داد. المحلاوی با بیان اینکه نیروهای عراقی در جریان آزادسازی این منطقه ۹ تروریست را کشتند، اعلام کرد «تیپ دهم ارتش بر این منطقه تسلط یافته و پیشروی ها همچنان ادامه دارد». روند پیشروی های ارتش تا جایی ادامه یافت که یک منبع امنیتی در استان الانبار از از آزادی «حی الضباط» در مرکز شهر الرمادی خبر داد. نیروهای عراقی همچنین بر جزیره البوذیاب در شمال شهر الرمادی مرکز استان الانبار مسلط شد و ده ها تروریست داعشی را به هلاکت رساند.

در گیر و دار فراز و نشیب های پی در پی تحولات عملیات آزادسازی شهر الرمادی شورای استانداری الانبار بیانیه ای را در این زمینه صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: «نبرد برای آزادسازی شهر الرمادی نیاز به زمان دارد و با توجه به اینکه همه چیز در این شهر بمب گذاری شده است آزادی آن طی یک یا دو روز امکان پذیر نیست. عناصر تروریستی داعش که در حال حاضر در الرمادی می جنگند بمب های متحرکی بر روی زمین به شمار می روند». «عید الکربولی» سخنگوی مجلس استان الانبار نیز گفته بود: «نیروهای امنیتی در محورهای جنوبی و غربی الرمادی به پیشرفت هایی دست یافته اند».

در این میان، خبر رسید که نظامیان ارتش عراق تا ۵۰۰ متری ساختمان های دولتی در شهر الرمادی پیش روی کرده اند. تروریست های تکفیری داعش به منظور جلوگیری از تسلط ارتش عراق بر ساختمان های دولتی در شهر الرمادی به شیوه جدیدی متوسل شدند. آنها به منظور ایجاد مانع در مسیر پیشروی نظامیان عراقی از شهروندان این کشور به عنوان سپر انسانی در مقابل ساختمان های دولتی استفاده کردند.

مرجعیت عراق که همواره نقش بسزایی در پیشبرد اهداف ملی در این کشور ایفا کرده است، این بار نیز نسبت به نبرد شهر الرمادی بی تفاوت نبوده و در این زمینه توصیه هایی را خطاب به ارتش مطرح کرد. «احمد الصافی» نماینده آیت الله سیستانی در کربلا در خطبه های نماز جمعه اخیر خطاب به ارتش عراق اعلام کرد: عملیات های نظامی در الرمادی باید به گونه ای انجام شود که به دنبال آن غیرنظامیان متحمل کم ترین خسارت شوند.

ارتش عراق همچنان به پیشروی های خود در شهر الرمادی ادامه می دهد اما به نظر می رسد که همان مانع همیشگی یعنی حضور غیرنظامیان در این شهر موجب کند شدن روند عملیات شده است. با این حال در جدیدترین تحولات رخ داده، ارتش عراق موفق شده است کنترل کامل منطقه «الحوز» و سپس سد الرمادی را در دست بگیرد.

با این حال به نظر می رسد که روند پیشروی های گسترده ارتش عراق در شهر الرمادی به مذاق مقامات واشنگتن خوش نیامده است. در حالی که به نظر می رسد در آینده نزدیک ارتش عراق به صورت کامل بر الرمادی مسلط شود، مقامات آمریکایی در کمال تعجب لب به سخن گشوده و می گویند تحقق این مسأله بعید به نظر می رسد! در همین ارتباط «استفان وارن» سخنگوی ائتلاف آمریکایی به اصطلاح علیه داعش می گوید: «باید زمان زیادی سپری شود تا ما بتوانیم به صورت نهایی اعلام کنیم شهر الرمادی کاملا از لوث تکفیریها پاکسازی شده است»!

بدون شک هرچقدر عملیات شهر الرمادی به پایان خود نزدیک تر شود، مانع تراشی های ایالات متحده آمریکا برای عدم تحقق این امر نیز بیشتر می شود. در حال حاضر ارتش عراق با کمک و همراهی عشایر عزم خود را برای بازپس گیری شهر الرمادی جزم کرده است و این وحدت همان چیزی است که وحشت را به جان آمریکایی ها انداخته است؛ کسانی که شب و روز خواب تجزیه عراق را می بینند.