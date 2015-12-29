پدیده راه را به دیگران نشان داد/ سرعت و بازی بسته علیه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات پرسپولیس به کدامین دلیل است؟ چرا این تیم گه گاه در برخی دیدارها می تواند در یک بازی هشت موقعیت گل خلق کند اما مقابل پدیده با وجود آنکه توپ و میدان را در دست دارد نمی تواند موقعیت صد در صدی ایجاد کند؟

ایوانکوویچ اگر این عیب پرسپولیس را برطرف نکند هرگز نمی‌تواند برای قهرمانی که مدام آن را شعار می‌دهد حرکت کند. پرسپولیس برانکو توپ را خوب می‌چرخاند، مالکیت توپ را هم بیشتر از همه حریفان خود داشته است اما همه فوتبال داشتن مالکیت توپ نیست کما اینکه پدیده با کمترین مالکیت ممکن دو گل زد و یک بار هم تیر دروازه پرسپولیس را لرزاند اما پرسپولیس گل دوم را با شوت از راه دور روی ضربه ایستگاهی زد و نه در جریان بازی.

در چنین فضایی باید تاکید کرد که ایوانکوویچ دلیل این نوسان را پیدا کند و مقابل تیم‌هایی که بسته بازی می‌کنند هم بتواند موثر و صاحب موقعیت گل بیشتری باشد.

در واقع پدیده راه گل زدن و دفاع کردن مقابل پرسپولیس را به همه نشان داد. این تیم بازی را بست و با توپ های بلند و بازیکنان سرعتی بلای جان پرسپولیس شد. این موضوع لاجرم باید پرسپولیس را صاحب تاکتیک های جدیدی کند.