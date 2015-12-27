اختصاص ۲۵۰۰ پکیج خورشیدی به عشایر فارس

محمد صادق نکوییان در این خصوص به خبرگار مهر گفت: به منظور استفاده عشایر از روشنایی، برنامه هایی در دستور کار امور عشایر است این رو تعداد دو هزار و ۵۰۰ پیکج خورشیدی تا پایان سال در اختیار عشایر این استان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این پکیجها به منظور استفاده از روشنایی، شارژ تلفن همراه و تلویزیون قرار است و برنامه این است که ظرف چهار سال تمامی عشایر استان از این پکیجها بهره مند شوند.

مدیر کل امور عشایر استان فارس بیان کرد: در این خصوص سهیمه استان دو هزار و ۵۰۰ پکیج است که تامین اعتبار شده و در حال تعیین پیمانکار است و به زودی در اختیار عشایر قرار می گیرد.

شش هزار خانوار از عشایر فارس بیمه هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اساسی که به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد پیگیری بیمه سرپرست عشایر در این استان است، گفت: بر این اساس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ۱۰ درصد و خود عشایر پنج درصد از حق بیمه را پرداخت می کنند تا سرپرست خانوار بیمه شود.

مدیر کل امور عشایر استان فارس با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار سرپرست خانوار عشایر در این استان بیمه شده اند، گفت: از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان طرح درآمدی ۱۵ درصد حق بیمه، فقط ۵ درصد را خود شخص می دهد اما متاسفانه استقبال عشایر بسیار کم است.

شناسایی یک هزار و ۲۰۰ معلول در جامعه عشایری فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهمنامه امور عشایر با بهزیستی اظهار داشت: در سطح استان فارس عشایر نیز درصدی از معلولان را به خود اختصاص داده اند دارد که بر اساس تفاهمنامه با بهزیستی تاکنون یک هزار و۲۰۰ معلول در بین عشایر استان شناسایی شده است.

نکوییان تاکید کرد: این معلولان برای دریافت کمک به بهزیستی معرفی شده اند و وظیفه امور عشایر در حد شناسایی معلولان و معرفی آنان به بهزیستی است.

وی از وارد شدن خسارت به جاده های عشایری استان خبرداد و افزود: در بارندگی های اخیر به راه های عشایری در مناطق قشلاقی مانند کازرون، رستم، ممسنی، جهرم، فیروزآباد، لار و لامرد خسارتی وارد شد.