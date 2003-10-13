با تغيير محل دفن سهراب موافق نيستيم

پروانه سپهري با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي" مهر" ، افزود : من تا آخرين لحظه در كنار سهراب بودم و او تا آخرين لحظات از بيماري خود اطلاع چنداني نداشت . عده اي اعتقاد دارند سهراب وصيت كرده است در محلي خاصي دفن شود وبايد او را از" مشهد اردهال" كه اكنون در آن دفن شده است خارج و در محلي كه وصيت كرده دفن كنيم .

وي اظهار كرد : چنين وصيتي وجود ندارد كه بعضي ها چنين ادعايي مي كنند . ما با تغيير قبر سهراب موافق نيستيم . اگر مي خواهند مي توانند يك محل سمبليك براي سهراب درست كنند.

پروانه سپهري در مورد آشنايي با برگزار كنندگان « كنگره صداي پاي آب»، گفت : من اينها را نمي شناسم و تنها چند بار بعضي از آنها را ديده ام و نمي دانم از نظر ادبي چقدر سابقه دارند . من به دلايلي خاص قرار است 21 مهرماه به مشهد بروم و فكر نمي كنم بتوانم در مراسمي كه قرار است روز 22 مهرماه برگزارشود شركت كنم.



