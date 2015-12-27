پاسخ صریح واعظی به بخشی خصوصی/ طلبکار دولت نباشید

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش ها و مشکلات خود را با وزیر ارتباطات و تمامی معاونان این وزارتخانه در میان گذاشتند.

فعالان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه بسیاری از مطالبات و نامه های آنها از سوی وزارت ارتباطات پاسخ داده نمی شود خواستار تعیین راهکار برای اجرایی شده پروژه های این بخش شده است.

هچنین فعالان فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات خواستند بروکراسی های موجود در این وزارتخانه را از میان برداشته تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه و در بخش دولت الکترونیک سرمایه گذاری کند.

در انتهای نشست، وزیر ارتباطات که گلایه بخش خصوصی و فعالان این حوزه به مذاق وی خوش نیامد در پاسخی صریح به منتقدان اعلام کرد: در صورتی که این نشست های تعاملی تنها به ارائه طلبکاری های فعالان این حوزه بیانجامد ترجیح می دهیم این جلسات را برگزار نکنیم.

محمود واعظی با تاکید بر اینکه اراده دولت بر فعال شدن بخش خصوصی است، گفت: در همه جای دنیا، شرکت های خصوصی یکدیگر را تقویت می کنند و آنطور نیست که هر شرکتی که تشکیل می شود مادام العمر بتواند از حمایت دولت بهره ببرد.

وی با بیان اینکه تمامی دسترسی ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم، گفت: اما مشاهده می شود آنجایی که باید سرمایه گذاری خوبی از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد اما برگشت سرمایه آن چندین سال به طول می انجام بخش خصوصی پا را کنار می کشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به افرادی که در این نشست از عملکرد وزارت ارتباطات انتقاد کرده بودند، تاکید کرد: با طلبکاری از دولت نمی توان مشکلات را حل کرد کما اینکه هم اکنون شرکت هایی شبیه شما در بسیاری از استانها در حال فعالیت هستند و هیچ مشکلی نیز ندارد.

وی گفت: نباید به گونه ای صحبت شود که انگار در این دو سال و نیم گذشته، همکاران ما در وزارت ارتباطات هیچ اقدامی را انجام نداده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ۱.۵ سال باقی مانده از عمر دولت که زمان کمی برای خدمت به مردم است، تصریح کرد: این وزارتخانه اقدامات بسیاری را برای خدمت به مردم انجام داده است و حتی خارج از نوبت مصوباتی را به دولت برده است.

واعظی گفت: با وجود همه فشارها بر روی وزارت ارتباطات، پهنای باند را افزایش دادیم و اعتقاد داریم که باید بستری را فراهم کنیم تا فعالان این حوزه بتوانند کار کنند. در همین راستا نیز سومین جلسه تعامل با فعالان این بخش را برگزار کردیم تا بتوانیم با همفکری به نتایج مثبتی برسیم اما در صورتی که این جلسات فایده ای نداشته باشد استمرار آن به صلاح نیست.

وزیر ارتباطات گفت: نیتمان این نبود که جلسه ای بگذاریم که عده ای مطالبه گر شوند بلکه قصد داشتیم جلسات را با هدف همفکری پیش ببریم. بر این اساس پیشنهاد می دهم که در صورتی این جلسات ادامه پیدا کند که به یک چارچوب فکری مناسب رسیده و بتوانیم در این زمینه جمع بندی داشته باشیم در غیر این صورت استمرار این جلسات فایده ای ندارد.