خطر فروپاشی اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در آلمان سران قطب های اقتصادی این کشور در نشستی مشترک نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا به خاطر مشکلات اخیر این اتحادیه در قبال مهاجران و دودستگی ایجاد شده بین سیاستمداران اظهار نگرانی کردند.

روسای پنج شرکت بزرگ آلمان در این نشست اعتقاد داشتند ورود مهاجران سوری به کشورهای اروپایی و ایجاد اختلاف بین کشورهای اروپایی برای مدیریت بحران مالی متعاقب مشکلات مربوط به مهاجران می تواند برای آینده اتحادیه اروپا خطرناک باشد.

روسای شرکت های گروه صنعتی آلمان موسوم به BDI ناسیونالیسم افراطی و مشکلات مربوط به مهاجران باعث ایجاد دودستگی در بین رهبران سیاسی اروپا شده است و این مسئله برای اتحاد کشورهای اروپایی خطرناک است.

رئیس انجمن صنایع آلمان در این نشست گفت: سال آینده برای اروپا سرنوشت ساز خواهد بود و باید برای سرنوشت اتحادیه اروپا نگران بود.

هانس پیتر رئیس انجمن تجار آلمان نیز از عدم اتحاد کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد و گفت امیدوار هستیم دوباره سمبل قوی از اتحادیه اروپا را بتوانیم مشاهده کنیم.

آنتون بورنر رئیس بخش صادرکنندگان آلمان نیز درباره وضعیت اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی اظهار نگرانی کرد.

بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلیس درپی مشکلات ایجاد شده به خاطر مهاجران سوری تهدید به جدایی از اتحادیه اروپا کرده اند.

بسیاری از احزاب مخالف دولت آلمان، آنگلا مرکل را به سوءمدیریت و حمایت بیش از حد از مهاجران متهم می کنند.