‌به گزارش خبرگزاری مهر، اولیور پاژ در این رمان روایتی خواندنی را از زبان دختر یک جلاد نقل می‌کند. داستانی پرتعلیق و با فراز و فرودهای بسیار که هر مخاطبی را میخکوب می کند.

«گرگینه بامبرگ» در حقیقت داستانی دیگر از مجموعه روایت های دختر جلاد است که پاژ نگارش آن را از سال ۲۰۰۸ آغاز کرده است.

این رمان برای اولین بار به زبان المانی منتشر شد و در مدتی کوتاه در صدر پرفروش ترین کتاب های علمی تخیلی در آلمان قرار گرفت تا لی چادین مترجم تصمیم گرفت آن را به زبان انگلیسی ترجمه کند.

گرگین بامبرگ ماجرای جلادی به نام ژاکوب کاسیل است که به همراه همسر و دخترش از ماگادالنا به شهر بامبرگ سفر می‌کنند. آنها برای این سفر از پیش برنامه‌ریزی کردند و تنها هدف‌شان در این سفر گذراندن یک تعطیلات خانوادگی پرشور است. اما چیزی از گشت و گذار آنها نمی‌گذرد که این سفر تفریحی به یک کابوس برای کل خانواده تبدیل می‌شود.

این خانواده با ماجرایی درگیر می‌شوند و به طور اتفاقی بدن قربانیانی را پیدا می‌کنند که قطعه قطعه شده و در کیسه‌های زباله رها شده اند. تکرار این ماجرا برای ژاکوب که فردی خرافاتی است به یک اتفاق مهم تبدیل می‌شود و او تصمیم می گیرد که شخصا برای پیدا کردن شیطان بامبرگ تلاش کند و همین ماجرا او و خانواده اش را با اتفاقات عجیب و اسرار مختلفی رو به رو می‌کند.

ماجراهای «گرگینه بامبرگ» در سالهای میانی ده ۱۷۸۰ می گذرد و لایه های پنهان و هیجان انگیز زیادی را با خوانند به اشتراک می گذارد.

این رمان قرار است به زودی در روز بیست و نهم دسامبر سال جاری با همکاری نشر مارینر و با ترجمه لی چادین به زبان انگلیسی منتشر شود.

«گرگین بامبرگ» در ۵۹۲ صفحه تازه ترین روایت دختر جلاد ات که به قلم اولیور پاژ نویسنده المانی به رشته تحریر در آمد است.