خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-بابک رحیمیان* زندگی مدرن تا حدی در رفتار ما رخنه کرده است، برای سد کردن نفوذ غریبه ها هر روز بر روی داشته هایمان رمزگذاری می کنیم، از گوشی تلفن همراه گرفته تا کیف دستی، رایانه خانگی و حتی خودرو هایمان.

کارت سوخت خودرو، کارت های اعتباری بانک ها و گاو صندوق داخل کمد همگی از جمله اسرار زندگی شخصی ما است که حتی حاضر نمی شویم که عزیزانمان از آن سر درآورده و چه بسا خواندن پیامک های ما و رمز گشایی گوشی هایمان توسط همسر یا فرزندمان بارها منجر به خروش ما شده است.

با وجود اینکه هر روز بر رموز زندگی ما افزوده می شود و رمزهای بیشتری برای بیگانگی هموطنان و حتی خانواده با اسرار زندگی و شخصیتمان ایجاد می کنیم و با پرده های ضخیم و شیشه های دودی راه نفوذ نگاه غریبه ها را به داخل خانه و خودوروی خود سد می کنیم، اما در برابر دشمن، رفتاری شیشه ای از خود بروز می دهیم.

شبکه های اجتماعی نظیر «فیس بوک» و «وایبر» و «تلگرام»که در حال حاضر به آلبوم تصویری بسیاری از خانواده های ایرانی و رزومه علایق و کارنامه شخصیتی ما تبدیل شده است، این همان اتاق شیشه ای است که به دشمن این امکان را می دهد تا برای رمز گشایی فرهنگی و برنامه ریزی برای آینده ما دستشان باز شود.

بسیاری از جوانانی که امروز علایق، سلایق، هویت خانوادگی و حتی دوستان خود را در فیس بوک و وایبر به اشتراک می گذارند چه بسا سال های آینده سکان این کشور را در دست داشته باشند و این درست همان نقطه ای است که این اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، به دشمن امکان می دهد تا ضمن برنامه ریزی بر اساس سلایق ما، افراد همسو با ما را نیز شناسایی کند.

همانطور که تا کنون هیچ خانواده ای حاضر به فاش ساختن و یا به اشتراک گذاشتن مسائل و مباحث داخلی خود در اذهان عمومی نشده است فاش ساختن اسرار ملی و به اشتراک گذاشتن مشکلات داخلی کشور در اذهان بیگانگان، آنهم با ابزاری که دشمن با همین هدف در اختیار ما گذاشته، عزت جامعه ایرانی را به خطر می اندازد.

با معرفی دوستانمان و فاش ساختن هویت آنها، آشناهایمان را به سیبل دشمن تبدیل می کنیم و به سرویس های جاسوسی اجازه می دهیم که با اطلاعاتی که ما خود به آنها می دهیم برای آینده فرهنگی ما خوراک تبلیغاتی تهیه کنند.

به یاد داشته باشیم «مارک زوکربرگ» ملقب به «ارباب» و موسس فیس بوک از جمله افرادی است که سازمان جاسوسی آمریکا به خاطر کار فوق‌العاده وی در پیاده‌سازی برنامه فیس‌بوک به وی مدال تقدیر اعطا کرده است.

مؤسس پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس «جولین آسانژ» در رابطه با فیس بوک عنوان کرده است: فیس‌بوک بزرگ ترین ماشین جاسوسی است که تا کنون در دنیا اختراع شده است.

برای یک بار هم شده متن های انگلیسی که آن را برای ایجاد صفحه فیس بوک تایید کرده اید بازخوانی کنید زیرا نوشته است: «هر بار که شما با فیس‌بوک تعامل برقرار می‌کنید ما اطلاعاتی را نیز درباره شما دریافت می‌کنیم!»

*نویسنده و روزنامه نگار