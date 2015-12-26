به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مایلی کهن در خصوص تغییر برنامه های لیگ برتر و مشکلات احتمالی برای تیم امید بیان کرد: کار برای ما سخت شده است. وقتی سازمان لیگ می گوید کمیته پزشکی ما باید تصمیم گیری کند پس چرا بازی‌ها را لغو کردند. حالا ما باید دنبال بلیت تازه باشیم. این کار را سخت می کند. دوستان می گویند که ما بیشترین همکاری را با تیم امید داشتیم ولی تنها همکاری که آنها با تیم امید داشند برای سفر ما به ترکیه بود.

وی درباره اینکه آیا گفته می شد از ابتدا بدنبال سرمربیگری تیم امید بوده است، گفت: بعد از جام جهانی دوستان بجای کمیته شکست کمیته پیروزی را تشکیل داده بودند. اینکه من بدنبال سرمربیگری تیم امید بودم را باید عنوان کنم هرگاه از من سوال پرسیده می‌شد گزینه اولم خاکپور بود چون بسیار خوب و با شخصیت است. من در این دوره اخیر پیشنهادی برای سرمربیگری امید نداشتم ولی همواره از خاکپور حمایت می کردم.

مدیر فنی تیم امید ادامه داد: به نظرم زحمات زیادی کشیده شد تا تیم امید به این سطح برسد. در این باید از زحمات کاشانی خیلی قدردانی کرد. در کل کادر فنی خوبی در این تیم حضور دارد. تیم امید در اینچئون نتایج خوبی نگرفته بود و مشکلاتی وجود داشت. البته به نظرم اگر در آن زمان هم مربیان ایرانی در تیم حضور داشتند شرایط آنگونه نمی شد ولی چون مربی ایرانی نبود کمیته ای تشکیل نشد تا دلایل آن نتایج بررسی شود.

از مایلی کهن درباره دیدار تدارکاتی با اوکراین پرسیده شد که وی پاسخ داد: هر وقت مربیان تیم از من نظر خواسته باشند من هم نظر خودم را داده ام. ما در ترکیه با اوکراین بازی کردیم ولی چهار بازی خوب را در بلژیک و هلند انجام دادیم. در بندرعباس هم اردوی خیلی خوبی داشتیم که باید عنوان کنم هزینه آن بیشتر از اردوی هلند شده بود. البته آنها هر چه در توان داشتند در اختیار ما گذاشتند اما امکانات آنها قابل مقایسه با ترکیه یا هلند نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بازی با کره شمالی را نپذیرفتید، گفت: به طور معمول در اردوهای آماده سازی در مراحل پایانی با تیم های ساده تر بازی برگزار می شوند تا دست کم میزان آسیب دیدگی کاهش یابد و کارهای تاکتیکی به خوبی انجام گیرد برای همین با کره شمالی بازی نکردیم. این را هم بگویم که مردم تا همین حالا هم از تیم امید راضی هستند. ما نزدیک به ۱۵۰ بازیکن را زیر نظر گرفتیم و خودم و خاکپور با اکثر مربیان لیگ برتر و لیگ یک صحبت کردیم که اگر بازیکنی را سراغ دارید که به سن تیم امید می رسند به ما معرفی کنید و در خدمت همه هستیم.

مدیر فنی تیم امید در واکنش به انتقادات مربیان لیگ برتری از اردوهای این تیم عنوان کرد: تیم امید با تیم امید نشان داده که به باشگاه‌ها کمک کرده است. اینکه دوستان می گویند بازیکنان از اردوی امید با وضعیت بد بر می گردند را قبول ندارم. من از منصوریان بسیار گله مند هستم چون سه بازیکن خود را به ما ندادند. بازیکنان نفت چه زمانی در این تیم بازی می کردند؟ وقتی اردوهای تیم پایان می یابد خاکپور گزارش بدنی، تمرینی و پزشکی را به باشگاه‌ها ارایه می کند.

مایلی کهن در خصوص اینکه آیا بهتر نبود که با کادر فنی تیم ملی بزرگسالان رابطه بهتری ایجاد می کردید، گفت: ما با کادر تیم بزرگسالان مشکلی نداریم. مشکل از طرف مقابل است. آنها همکاری نمی‌کنند و به نوعی از سوی آنها است. از دید من حضور کی روش در قطر برای ما مفید نیست. اینکه ایشان بیایند چه کاری انجام دهند. مثلا بیایند آنجا نظر بدهند؟ چرا موقع چیدن میوه و ثمره کار ایشان می خواهند بیایند؟

وی در خصوص وضعیت لژیونرها گفت: ما یک جلسه داشتیم که در آن جهانبخش و پدرش حضور داشتند. بهرحال باشگاه وی اجازه این کار را نمی دهد که در تیم امید حضور داشته باشد. او از نظر شخصیتی و کلاس فوتبال خیلی با ارزش است. اما آزمون که بینی خود را عمل کرده و عزت اللهی با وجود اینکه خوب بازی می کند اما اصلا در اردوهای ما حضور نداشته است.

مدیر فنی تیم امید درباره کاهش فشارها از روی دوش تیم امید بیان کرد: گفتن اینکه ۴۰ سال است به المپیک نرفته ایم فشاری را به تیم وارد می کند. همه این تیم را در المپیک می بینند. اینکه بگوین ۴۰ سال است به المپیک نرفته ایم فشارها را بیشتر می کند. فعلا تمام نگرانی ما این است که در این بازی‌های لیگ بازیکنان ما مصدوم نشوند چون دیگر وقتی برای جایگزینی نداریم.

از مایلی کهن پرسیده شد در شرایط فعلی مربی خارجی خوب در فوتبال ایران هستند، خاطرنشان کرد: مربی خارجی خوب در ایران بوده اند. شاید بحث هایی را الان مطرح کنیم خوب نباشد. من دست رایکوف و راجرز را می بوسم. اما بعدا مربیانی که بعنوان خارجی آمده اند اکثرا نه تنها به ما چیزی اضافه نکرده اند که کم هم کرده اند.

وی اضافه کرد: من اعتقاد دارم که آنقدر جوان شایسته داریم که به معنای واقعی جزو ۲۰ تیم برتر جهان باشیم. در والیبال کسی فکر نمی کرد که به این سطح برسیم. بنای این تیم را خدا بیامرز معدنی نهاده بود. ولی وقتی دوم شد در آسیا همه به او حمله کردند اما یادمان نرود در دوره اول ولاسکو اگر ما استرالیا را برده بودیم به المپیک رفته بودیم. من سعی می کنم در اکثر رشته ها اطلاعات لازم را داشته باشم.

مدیر فنی تیم امید درباره رضایت نسبی مردم از کیفیت کار پرسپولیس گفت: برانکو الان یکسال ایران است ولی ما این فرصت را به مربی ایرانی ندادیم. آیا همین فرصت را به گل‌محمدی دادیم؟ اینکه مردم رضایت نسبی از پرسپولیس دارند یک بحث است ولی موضوع این است که ما آیا این فرصت را به مربی ایرانی دادیم؟ متاسفانه یک نگرش به وجود آمده است که مربیان ایرانی کارایی ندارند. آقای برانکو چند باخت داشت؟ البته این را هم بگویم که دستمزدها به یکباره بالا رفت و این شامل من هم شد که در بخش مربیان خارجی چند برابر شد و این مشکلات را افزایش داده است.

وی با انتقاد دوباره از کی روش خاطرنشان کرد: معیار آماری است که فیفا می گوید. ما در بین ۳۲ تیم در رده سی و یکم قرار گرفتیم. بازی ایران و نیجریه بدترین بازی جام معرفی شد و اینکه مربی ما جزو یازده مربی پر در آمد در جام جهانی بود. ما فقط یک ربع مقابل آرژانتین خوب بازی کردیم ولی باید با بوسنی خوب بازی می کردیم. آلمان به برزیل ۷ گل زد ولی برابر الجزایر به مشکل خورد. ما اگر مربی الجزایر را داشتیم می توانستیم به مرحله دوم برسیم.

مایلی کهن در پاسخ به این سوال که چرا همه ملی‌پوشان ایران و حتی فرگوسن از کی روش تمجید کرده اند، گفت: در کجای دنیا دیدید یک بازیکن ۲۰ ساله از هواپیما پایین می آید و به رئیس فدراسیون می‌گوید که مربی تیم عوض نشود؟ چونکه این کار به آنها القا شده که تعریف کنند. اگر فرگوسن از او تعریف می کند این سوال پیش می آید که چرا کی روش سرمربی منچستر یونایتد نمی شود؟ تیم ملی پرتغال در زمان ایشان چه نتایجی کسب کرد. ایشان مدام می گوید من می روم؟ مگر قراداد ندارند؟ آیا می شود به یکباره گذاشت و رفت؟ باید به این مسایل رسیدگی شود.